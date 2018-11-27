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Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по кикбоксингу

27 ноября 2018 09:55
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Новости Беларуси. Белорусский кикбоксер Чингиз АллАзов в очередной раз защитил звание чемпиона мира по версии NDC, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по кикбоксингу-1

Поединок состоялся в Марселе, а в соперниках значился бельгиец Мохаммед Хэндоф. И хотя во втором раунде белорус оказался на ковре, чему был нимало удивлен, именно он вышел победителем этого противостояния.

Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по кикбоксингу-4

Напомним, Аллазов многократный чемпион мира среди любителей и профессионалов по тайскому боксу и кикбоксингу.

# Кикбоксинг # Фотофакт

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