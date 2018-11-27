Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по кикбоксингу

Новости Беларуси. Белорусский кикбоксер Чингиз АллАзов в очередной раз защитил звание чемпиона мира по версии NDC, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок состоялся в Марселе, а в соперниках значился бельгиец Мохаммед Хэндоф. И хотя во втором раунде белорус оказался на ковре, чему был нимало удивлен, именно он вышел победителем этого противостояния.