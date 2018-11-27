Прямой эфир

Кто представит сборную Беларуси по биатлону на этапе КМ в Поклюке?

27 ноября 2018 10:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто представит сборную Беларуси по биатлону на этапе КМ в Поклюке?-1

Отметим, что стартовый этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 2 по 9 декабря. Первый этап Кубка IBU состоится в Швеции с 29 ноября по 2 декабря.

Кто представит сборную Беларуси по биатлону на этапе КМ в Поклюке?-4

На ваших экранах имена тех, кто представит Беларусь на этапе Кубка мира в Поклюке.

Кто представит сборную Беларуси по биатлону на этапе КМ в Поклюке?-7

Напомним, в этом сезоне нашей женской команде предстоит непростой процесс смены поколений, после ухода из большого спорта олимпийских чемпионок Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино.

# Биатлон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по кикбоксингу
27 ноября 2018 09:55

Чингиз Аллазов защитил звание чемпиона мира по кикбоксингу

Соревнования по спортивным бальным танцам «Встреча друзей» прошли в Минске
27 ноября 2018 09:39

Соревнования по спортивным бальным танцам «Встреча друзей» прошли в Минске

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике
27 ноября 2018 09:30

Как подготовить спортсменов высокого класса обсуждали на семинаре по спортивной гимнастике