Кто представит сборную Беларуси по биатлону на этапе КМ в Поклюке?

Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определил состав команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что стартовый этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 2 по 9 декабря. Первый этап Кубка IBU состоится в Швеции с 29 ноября по 2 декабря.

На ваших экранах имена тех, кто представит Беларусь на этапе Кубка мира в Поклюке.