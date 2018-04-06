Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис

Супруга теннисиста Максима Мирного опубликовала в Instagram видео, на котором дети и сам спортсмен вместе играют в теннис.
Ксения Мирная регулярно в социальных сетях показывает семейные тренировки.
Ксения Мирная:
Наш мирный анимацион...
Супруга теннисиста Максима Мирного опубликовала в Instagram видео, на котором дети и сам спортсмен вместе играют в теннис.
Ксения Мирная регулярно в социальных сетях показывает семейные тренировки.
Ксения Мирная:
Наш мирный анимацион...
Фото: instagram.com/xsanka76
На тренировке присутствовал легендарный тренер Аркадий Эйдельман.
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Пока все играли в теннис, младший сын спортсмена – Трофим – лежал в стороне на корте и пел песни. Ксения сопроводила видео хэштегами «львенок и черепаха» и «я на солнышке лежу».
Фото: instagram.com/xsanka76
Ранее Ксения Мирная выкладывала фото, на которых дети играют в теннис или занимаются на корте. «О теннисном настроении...», – отмечает она.
Комментаторы отмечают, что «папа – это лучший тренер в мире».
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Фото: instagram.com/xsanka76
В сентябре 2017 года во время сильных ураганов, которые прошли по территории США, Ксения Мирная рассказывала, как пережила стихию их семья.
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