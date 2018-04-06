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Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис

06 апреля 2018 13:58
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Супруга теннисиста Максима Мирного опубликовала в Instagram видео, на котором дети и сам спортсмен вместе играют в теннис.

Ксения Мирная регулярно в социальных сетях показывает семейные тренировки.

Ксения Мирная:
Наш мирный анимацион...

Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис-1

Фото: instagram.com/xsanka76

На тренировке присутствовал легендарный тренер Аркадий Эйдельман.

«Надо стараться делать людей немножко талантливее»: тренер Аркадий Эйдельман о том, как вырастить чемпиона

Пока все играли в теннис, младший сын спортсмена – Трофим – лежал в стороне на корте и пел песни. Ксения сопроводила видео хэштегами «львенок и черепаха» и  «я на солнышке лежу».

Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис-4

Фото: instagram.com/xsanka76

Ранее Ксения Мирная выкладывала фото, на которых дети играют в теннис или занимаются на корте. «О теннисном настроении...», – отмечает она.

Комментаторы отмечают, что «папа – это лучший тренер в мире».

Теннис позволил разделить с собой длинную дорогу: Instagram-обзор страницы теннисиста Максима Мирного

Вместе с детьми. Супруга Максима Мирного показала, как вся семья играет в теннис-7

Фото: instagram.com/xsanka76

В сентябре 2017 года во время сильных ураганов, которые прошли по территории США, Ксения Мирная рассказывала, как пережила стихию их семья.

«Мы проснулись все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: ураган «Ирма» глазами семьи Максима Мирного (читать далее).

# Теннис # Максим Мирный # Фотофакт # калейдоскоп # Ксения Мирная # Аркадий Эйдельман

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