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В Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр

05 сентября 2021 12:03
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В Токио 5 сентября проходит торжественная церемония закрытия летних Паралимпийских игр. Мероприятие – без участия зрителей. Это связано с действием ограничительных мер из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр-1

В тройку лидеров общего зачета вошли сборные Китая, Великобритании и США. Белорусские спортсмены заняли 27-е место на стартах в Токио.

В Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр-4

Наша сборная выиграла семь медалей: пять золотых, одно серебро и одну бронзу. Наибольший вклад в медальную копилку внес пловец Игорь Бокий, на счету которого пять наград высшей пробы. Серебро выиграл пловец Егор Щелканов. Бронза на счету легкоатлетки Елизаветы Петренко в метании копья.

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# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Егор Щелканов # Елизавета Петренко # Фотофакт

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