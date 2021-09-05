В Токио проходит торжественная церемония закрытия Паралимпийских игр

В Токио 5 сентября проходит торжественная церемония закрытия летних Паралимпийских игр. Мероприятие – без участия зрителей. Это связано с действием ограничительных мер из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тройку лидеров общего зачета вошли сборные Китая, Великобритании и США. Белорусские спортсмены заняли 27-е место на стартах в Токио.