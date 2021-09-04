Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне

Елена Бокая, мать Игоря Бокия:

Когда мы уже не могли заниматься в здоровом спорте, не проходили мы комиссию, мы хотели бросать. Вернее, я говорила, что надо что-то или уже учебу подтягивать, но потом все-таки еще мы остались и перешли в паралимпийцы. Второй шанс остаться в плавании был. Он всегда радуется, говорит, что очень приятно, когда становишься на пьедестал, звучит гимн твоей страны – эмоции, говорит, непередаваемые. Он ехал, говорил, что подготовленный, что готов бороться. Был настроен только на победу.