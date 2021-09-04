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Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне

04 сентября 2021 12:35
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск 4 сентября встречали пятикратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жена Игоря Бокия: пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне смотрела трансляцию

За его выступлениями без преувеличения следила вся страна. Ожидали многого, и Бокий оправдал надежды.

Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне-1

Елена Бокая, мать Игоря Бокия:
Когда мы уже не могли заниматься в здоровом спорте, не проходили мы комиссию, мы хотели бросать. Вернее, я говорила, что надо что-то или уже учебу подтягивать, но потом все-таки еще мы остались и перешли в паралимпийцы. Второй шанс остаться в плавании был. Он всегда радуется, говорит, что очень приятно, когда становишься на пьедестал, звучит гимн твоей страны – эмоции, говорит, непередаваемые. Он ехал, говорил, что подготовленный, что готов бороться. Был настроен только на победу.

# Паралимпийские игры # Елена Бокая # Игорь Бокий # Фотофакт

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