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ЧБ по хоккею. «Динамо» из Молодечно вышло на первое место в таблице

04 сентября 2021 20:11
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Новости Беларуси. Три матча – три победы. «Динамо» из Молодечно вышло на чистое первое место в таблице после очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ЧБ по хоккею. «Динамо» из Молодечно вышло на первое место в таблице-1

Команда Ботвенкова оставила не у дел мастеровитый жлобинский «Металлург». Хозяева отличились в каждом из периодов. По два бомбардирских балла в актив себе занесли Слыш и Караулько. Также следует отметить местного стража ворот: Карнаухов держит владения на замке на протяжении 180 минут. Теперь динамовцев ожидает выездная серия.

ЧБ по хоккею. «Динамо» из Молодечно вышло на первое место в таблице-3

Из других результатов тура следует отметить синхронные виктории «Юности» и «Шахтера». Причем «горняки» были сильнее не кого-нибудь, а «Гомеля».

# Хоккей Беларуси

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