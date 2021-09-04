ЧБ по хоккею. «Динамо» из Молодечно вышло на первое место в таблице

Новости Беларуси. Три матча – три победы. «Динамо» из Молодечно вышло на чистое первое место в таблице после очередного игрового дня чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Ботвенкова оставила не у дел мастеровитый жлобинский «Металлург». Хозяева отличились в каждом из периодов. По два бомбардирских балла в актив себе занесли Слыш и Караулько. Также следует отметить местного стража ворот: Карнаухов держит владения на замке на протяжении 180 минут. Теперь динамовцев ожидает выездная серия.