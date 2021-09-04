Прямой эфир

Гандбол. «Мешков Брест» проиграл в полуфинале SEHA-лиги хорватскому «Загребу»

04 сентября 2021 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужской гандбольный клуб «Мешков Брест» проиграл в полуфинале и сразится за бронзу SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. «Мешков Брест» проиграл в полуфинале SEHA-лиги хорватскому «Загребу»-1

В поединке 1/2 белорусы лишь в серии семиметровых уступили хорватскому «Загребу». Основное время завершилось вничью – 32:32. А вот пенальти лучше исполнили хозяева. У нас самым полезным на площадке был Никита Вайлупов, который забросил 9 мячей.

Таким образом, мешковцы оспорят бронзу с украинским «Мотором», цвета которого защищают белорусы Вячеслав Бохан и Борис Пуховский. Дуэль назначена на воскресенье, 5 сентября.

# Гандбол # Никита Вайлупов # Вячеслав Бохан # Борис Пуховский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мини-футбол. Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче
04 сентября 2021 20:08

Мини-футбол. Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open
04 сентября 2021 20:07

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open

«Эти ребята – это пример для каждого из нас». Как встречали пятикратного чемпиона Бокия в Минске?
04 сентября 2021 13:32

«Эти ребята – это пример для каждого из нас». Как встречали пятикратного чемпиона Бокия в Минске?