Гандбол. «Мешков Брест» проиграл в полуфинале SEHA-лиги хорватскому «Загребу»

Новости Беларуси. Мужской гандбольный клуб «Мешков Брест» проиграл в полуфинале и сразится за бронзу SEHA-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке 1/2 белорусы лишь в серии семиметровых уступили хорватскому «Загребу». Основное время завершилось вничью – 32:32. А вот пенальти лучше исполнили хозяева. У нас самым полезным на площадке был Никита Вайлупов, который забросил 9 мячей.

Таким образом, мешковцы оспорят бронзу с украинским «Мотором», цвета которого защищают белорусы Вячеслав Бохан и Борис Пуховский. Дуэль назначена на воскресенье, 5 сентября.