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Мини-футбол. Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче

04 сентября 2021 20:08
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу 3 сентября сыграла вничью с командой Грузии в очередном товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итог противостояния – 1:1.

Мини-футбол. Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче-1

Все взятия ворот случились в стартовом тайме. Хозяева отличились первыми, а равенство установил Лось. Следует отметить, что было принято решение после перерыва не меняться сторонами площадки.

# Футбол Беларуси # Дмитрий Лось # Фотофакт

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