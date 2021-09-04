Мини-футбол. Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Грузии в товарищеском матче

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по мини-футболу 3 сентября сыграла вничью с командой Грузии в очередном товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итог противостояния – 1:1.

Все взятия ворот случились в стартовом тайме. Хозяева отличились первыми, а равенство установил Лось. Следует отметить, что было принято решение после перерыва не меняться сторонами площадки.