«Стараюсь на каждом старте превзойти себя». Игорь Бокий прилетел в Беларусь. Эмоции спортсмена

Игорь Бокий, чемпион Паралимпийских игр:

Результатами доволен, на многих дистанциях – на двух – получилось установить новые рекорды. 8 лет я пытался что-то там изменить, но всегда около, рядом был, а здесь почти на целую секунду повысил. Пока есть силы, пока могу плавать, буду стараться, работать. Стараюсь преодолевать себя. Мне нравится этот вид спорта, я в нем достаточно долго. Стараюсь на каждом старте превзойти себя, расти над собой.

Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне. Подробнее здесь.