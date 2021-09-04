«Стараюсь на каждом старте превзойти себя». Игорь Бокий прилетел в Беларусь. Эмоции спортсмена

Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск 4 сентября встречали пятикратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жена Игоря Бокия: пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне смотрела трансляцию
За его выступлениями без преувеличения следила вся страна. Ожидали многого, и Игорь Бокий оправдал надежды.
Игорь Бокий, чемпион Паралимпийских игр:
Результатами доволен, на многих дистанциях – на двух – получилось установить новые рекорды. 8 лет я пытался что-то там изменить, но всегда около, рядом был, а здесь почти на целую секунду повысил. Пока есть силы, пока могу плавать, буду стараться, работать. Стараюсь преодолевать себя. Мне нравится этот вид спорта, я в нем достаточно долго. Стараюсь на каждом старте превзойти себя, расти над собой.
Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне. Подробнее здесь.