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«Стараюсь на каждом старте превзойти себя». Игорь Бокий прилетел в Беларусь. Эмоции спортсмена

04 сентября 2021 12:38
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Новости Беларуси. В Национальном аэропорту Минск 4 сентября встречали пятикратного чемпиона Паралимпийских игр в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жена Игоря Бокия: пока ребенок спал, я тихонечко в телефоне смотрела трансляцию

За его выступлениями без преувеличения следила вся страна. Ожидали многого, и Игорь Бокий оправдал надежды.

«Стараюсь на каждом старте превзойти себя». Игорь Бокий прилетел в Беларусь. Эмоции спортсмена-1

Игорь Бокий, чемпион Паралимпийских игр:
Результатами доволен, на многих дистанциях – на двух – получилось установить новые рекорды. 8 лет я пытался что-то там изменить, но всегда около, рядом был, а здесь почти на целую секунду повысил. Пока есть силы, пока могу плавать, буду стараться, работать. Стараюсь преодолевать себя. Мне нравится этот вид спорта, я в нем достаточно долго. Стараюсь на каждом старте превзойти себя, расти над собой.

Он чуть не бросил этот спорт. Мать Игоря Бокия рассказала о сыне. Подробнее здесь.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Фотофакт

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