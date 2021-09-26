«В планах медаль». Как готовятся к Пекину-2022 белорусские конькобежцы. Интервью с главным тренером Сергеем Мининым

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя» на СТВ – главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин и олимпийская чемпионка по фристайлу Алла Цупер.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Что ожидаете от Пекина? Наша конькобежная команда за последний олимпийский цикл удвоилась

Сергей Минин, главный тренер национальной сборной Беларуси по конькобежному спорту:

Наша конькобежная команда за последний олимпийский цикл удвоилась, утроилась и в качестве, и в количестве. И если мы приходили к Олимпийским играм в Корее... У нас по одной квоте было на каждую дистанцию на Кубках мира, чтобы попытаться завоевать лицензию, то сейчас по три-четыре квоты на каждую дистанцию. Юлия Силипицкая:

Мы можем завоевать? Сергей Минин:

Сейчас – да. Конечно, будет однозначно большее количество, чем было в Корее. Мы не одна команда там будем, которая мечтает взять медали. Это циклический вид спорта.

Юлия Силипицкая:

О чем мечтаешь? Один, два, три? Если спортсмен квалифицируется не на одну дистанцию, то у него и шансы повышаются Сергей Минин:

В планах медаль. Юлия Силипицкая:

Это планы. Я знаю, что у тебя есть расчет, ты всегда считаешь.

Сергей Минин:

Понятно, что если один спортсмен отбирается, квалифицируется не на одну дистанцию, то у него и шансы повышаются.

Юлия Силипицкая:

Каковы наши шансы? Сергей Минин:

У нас, например, сейчас две девочки, которые могут участвовать. Я ожидаю от них квалификации на четыре, а то и пять дисциплин. Они в первую очередь связаны с одними и теми же энергозатратами. Юлия Силипицкая:

Имя, фамилию лучше?

Сергей Минин:

Марина Зуева и Катя Соловьева. Они у нас сейчас два основных мотора, и они же тянут всю команду. Есть такая олимпийская дисциплина, как командная гонка, и я уверен в том, что девчонки в этом году еще сдвинут свои персональные, национальные рекорды и квалифицируются в первую очередь на Олимпийские игры и будут там претендовать на самый высокий результат. Поэтому они и два мотора С пацанами все сложнее, там конкуренция выше

Юлия Силипицкая:

А пацаны? Сергей Минин:

А с пацанами все сложнее, там конкуренция выше. Могу сказать с уверенностью, что Игнат Головатюк уже по прошлому сезону приобрел значительно больший опыт, знания и уверенность. Попадание неоднократное в топ-6 на Кубках мира. Его отделяло от золота в спринте 0.10, 0.15 сотых. Юлия Силипицкая:

Это говорит о чем? Сергей Минин:

Он более уверенный стал. Я в нем уверен, у него есть все для того, чтобы в его молодые годы быть на подиуме Олимпийских игр.

Юлия Силипицкая:

Может быть чего-то не хватает и надо сейчас добрать? Все, кто имеет время, имеет возможность потенциально участвовать в Олимпийских играх

Сергей Минин:

Сейчас нашей команде стоит прежде всего до Кубков мира достичь временных нормативов, как можно большему количеству человек, чтобы когда пойдут завоевывать лицензии, были очки на Кубках мира. Лицензия не именная, она для страны. И все, кто имеет время, это значит олимпийского уровня результаты, имеет возможность потенциально участвовать в Олимпийских играх, представляя нашу страну. Юлия Силипицкая:

Сколько наших претендуют на олимпийские лицензии? Как можно штатного спортсмена национальной команды обидеть, когда он в национальной команде?

Сергей Минин:

Я всегда говорю, что вся национальная команда. Я ее везде подаю. Как можно штатного спортсмена национальной команды обидеть, когда он в национальной команде, когда у него контракт, когда он верит в тренера в первую очередь. И тут из 15 называет 12. Нет. Я во всех и каждого верю и повезу всех давать возможность. А уж кто завоюет билетик на Олимпийские игры, это уже зависит от каждого. Не скажу ничего нового, но у наших спортсменов есть все, чтобы это уже было приличным мотивационным пунктиком на фоне остального мира. Начиная с прекрасного дворца, которым мы все гордимся, это «Минск-Арена». Здесь что кому говорить. Юлия Силипицкая:

Вы очень сильно уделяете внимание этой атмосфере в команде. И я так понимаю, что она дружеская или все-таки вы папа?

Сергей Минин:

Точно не папа. Где-то друг, а где-то с кнутом. Есть немножко уважения через страх, потому что у каждого тренера есть приличные инструменты регулирования всех вопросов Юлия Силипицкая:

Вы их любите? Сергей Минин:

Я их обожаю всех

Юлия Силипицкая:

Вы будете болеть за Аллу Цупер?