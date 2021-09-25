Прямой эфир

Чемпионат КХЛ. Команда минского «Динамо» сыграла против питерского СКА

25 сентября 2021 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Матчем с питерским СКА минское хоккейное «Динамо» начало вторую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат КХЛ. Команда минского «Динамо» сыграла против питерского СКА-1

Соперник минчанам выпал вовсе не подарок. Достаточно сказать, что «армейцы» давно и прочно ходят в фаворитах открытого чемпионата России. Однако на данный момент лидеры вовсе не они. В турнирной таблице Запада СКА занимает только четвертое место. Мы же седьмые.

Чемпионат КХЛ. Команда минского «Динамо» сыграла против питерского СКА-4

Следовательно, питерцы наверняка ехали в Беларусь с твердым намерением улучшить позицию. У «Динамо» был свой резон побеждать. До третьего периода счет был равным – 1:1. В основное время матча цифры больше не менялись. В овертайме победил СКА – 2:1.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Теннис. Илья Ивашко не вышел в финал турнира в Нур-Султане
25 сентября 2021 17:19

Теннис. Илья Ивашко не вышел в финал турнира в Нур-Султане

Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»
25 сентября 2021 17:06

Анна Изофатова на Открытом Кубке Беларуси по шорт-треку: «Мы серьёзно к этому готовились, мы готовы бороться»

Хоккей. «Лида» минимально уступила «Юности», а «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр» обыграли соперников всухую
24 сентября 2021 21:04

Хоккей. «Лида» минимально уступила «Юности», а «Динамо-Молодечно» и «Шахтёр» обыграли соперников всухую