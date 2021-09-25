Чемпионат КХЛ. Команда минского «Динамо» сыграла против питерского СКА

Новости Беларуси. Матчем с питерским СКА минское хоккейное «Динамо» начало вторую домашнюю серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник минчанам выпал вовсе не подарок. Достаточно сказать, что «армейцы» давно и прочно ходят в фаворитах открытого чемпионата России. Однако на данный момент лидеры вовсе не они. В турнирной таблице Запада СКА занимает только четвертое место. Мы же седьмые.