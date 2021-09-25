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ЧБ по хоккею. «Металлург» победил «Витебск». Итоговый счёт и турнирная таблица

25 сентября 2021 18:08
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Новости Беларуси. Результаты матчей экстралиги. В расписании 25 сентября значились три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первыми отношения выясняли «Витебск» и «Металлург».

ЧБ по хоккею. «Металлург» победил «Витебск». Итоговый счёт и турнирная таблица-1

Понятно, что хозяевам-аутсайдерам было архисложно сдержать атакующий натиск «волков». Но до поры до времени они справлялись. Вернее, до середины первого периода. К 10-й минуте счет был ничейным – 1:1. А вот дальше более высокий класс игроков из Жлобина начал сказываться все отчетливей. Как итог – «Металлург» забросил еще дважды, создав себе комфортный отрыв. Во втором отрезке голов не было. А в третьем вновь сильнее были гости. Финальные цифры – 5:2

ЧБ по хоккею. «Металлург» победил «Витебск». Итоговый счёт и турнирная таблица-4

Турнирную таблицу возглавляет «Юность».

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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