ЧБ по хоккею. «Металлург» победил «Витебск». Итоговый счёт и турнирная таблица

Понятно, что хозяевам-аутсайдерам было архисложно сдержать атакующий натиск «волков». Но до поры до времени они справлялись. Вернее, до середины первого периода. К 10-й минуте счет был ничейным – 1:1. А вот дальше более высокий класс игроков из Жлобина начал сказываться все отчетливей. Как итог – «Металлург» забросил еще дважды, создав себе комфортный отрыв. Во втором отрезке голов не было. А в третьем вновь сильнее были гости. Финальные цифры – 5:2