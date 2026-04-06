Европа оказалась на пороге сильнейшего в истории кризиса

Ближневосточный конфликт может обернуться для Европы одним из самых глубоких кризисов в истории. Об этом сообщило крупнейшее американское издание, ссылаясь на исследование экономистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам экспертов – последствия войны в Иране окажутся куда более серьезными, чем экономические потрясения во время пандемии. Перекрытые на неопределенный срок потоки энергоносителей приведут к остановке производства, параличу авиасообщения и резкому росту цен на продукты, одежду и топливо. Все это спровоцирует и так стремительно растущую инфляцию.

Хомаюн Фалакшахи, аналитик нефтяного рынка (Франция):

Если пролив останется закрытым, альтернативных вариантов практически не останется. Финансовые рынки делают ставку на то, что пролив будет закрыт всего на две-три недели. Но если он останется закрытым дольше, мы увидим рост цен, а это приведет к ухудшению экономического кризиса.

Европейская комиссия уже оценила возможное снижение темпов экономического роста ЕС до 1 % в 2026 году и предупреждает: чрезмерные расходы на поддержку экономики из-за высоких цен на энергию могут спровоцировать бюджетный кризис. Ситуация развивается динамично, и теперь для Европы каждая неделя имеет решающее значение – как в экономическом, так и в политическом плане.