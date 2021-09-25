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Цель – не только спорт, но и тимбилдинг. В «Стайках» началась республиканская спартакиада работников Минспорта

25 сентября 2021 18:15
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Новости Беларуси. 25 сентября в «Стайках» стартовала республиканская спартакиада работников физической культуры, спорта и туризма, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие 680 человек со всей страны.

Цель – не только спорт, но и тимбилдинг. В «Стайках» началась республиканская спартакиада работников Минспорта-1

Силы демонстрируют 28 команд, которые пробуют себя в самых разных видах спорта. Помимо обязательных дисциплин есть также и конкурсы. Главная цель не только определить сильнейших, но и помочь сотрудникам спортивной отрасли наладить неформальное общение.

Цель – не только спорт, но и тимбилдинг. В «Стайках» началась республиканская спартакиада работников Минспорта-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Уже традиционно нравится всем это мероприятие – это одна из целей, спортивная. Вторая цель – пообщаться, потому что здесь прекрасная площадка. Прибыли у нас со всех регионов представители, прибыли люди, которые отвечают за развитие физической культуры и спорта в регионах. Есть какие-то проблемные вопросы, которые можем здесь обсудить. В ходе спартакиады проводим круглые столы, семинары и так далее, чтобы вырабатывать дальнейшее направление развития спорта в целом в стране и в отдельно взятых регионах.

Цель – не только спорт, но и тимбилдинг. В «Стайках» началась республиканская спартакиада работников Минспорта-7

Спартакиада продолжится 26 сентября. В финальный день будут разыграны медали в волейболе, мини-футболе, прыжках в длину и кросс-биатлоне.

# Государственная политика в области спорта # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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