Цель – не только спорт, но и тимбилдинг. В «Стайках» началась республиканская спартакиада работников Минспорта

Силы демонстрируют 28 команд, которые пробуют себя в самых разных видах спорта. Помимо обязательных дисциплин есть также и конкурсы. Главная цель не только определить сильнейших, но и помочь сотрудникам спортивной отрасли наладить неформальное общение.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Уже традиционно нравится всем это мероприятие – это одна из целей, спортивная. Вторая цель – пообщаться, потому что здесь прекрасная площадка. Прибыли у нас со всех регионов представители, прибыли люди, которые отвечают за развитие физической культуры и спорта в регионах. Есть какие-то проблемные вопросы, которые можем здесь обсудить. В ходе спартакиады проводим круглые столы, семинары и так далее, чтобы вырабатывать дальнейшее направление развития спорта в целом в стране и в отдельно взятых регионах.