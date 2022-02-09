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На Олимпиаде в Пекине 9 февраля разыграли 6 комплектов медалей. Беларусь находится на 20-й строчке

09 февраля 2022 19:46
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Олимпийская борьба в самом разгаре. В среду, 9 февраля, было разыграно шесть комплектов медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сборная Олимпийского комитета России по хоккею минимально обыграла Швейцарию. Единственная шайба была заброшена на последних секундах первого периода. Отличился Антон Слепышев. После его броска шайба залетела в ворота благодаря рикошету от ноги швейцарского хоккеиста. Больше реализованных голевых попыток в противостоянии не было.

На Олимпиаде в Пекине 9 февраля разыграли 6 комплектов медалей. Беларусь находится на 20-й строчке-1

Легенда хафпайпа американец Шон Уайт вышел в финал Олимпиады. В квалификации сноубордист занял четвертое место. Всего в финале, который состоится 11 февраля, примут участие 12 спортсменов. Отметим, Уайт – единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Ранее он объявил, что завершит соревновательную карьеру после пекинской Олимпиады.

На Олимпиаде в Пекине 9 февраля разыграли 6 комплектов медалей. Беларусь находится на 20-й строчке-4

Драма в женском шорт-треке. В одном из квалификационных забегов на 1 000 метров канадская конькобежка Ким Бутен шла по графику олимпийского рекорда, но не удержалась на ногах и упала в считаных метрах до финиша, таким образом не сумев пройти в следующий раунд. Отметим, Бутен на этих Играх уже взяла бронзу.

На Олимпиаде в Пекине 9 февраля разыграли 6 комплектов медалей. Беларусь находится на 20-й строчке-7

На первое место в медальном зачете вышла Германия, в ее активе пять золотых наград. Вторая позиция у Норвегии, а замыкает топ-3 Швеция. Беларусь же находится на 20-й строчке.

На Олимпиаде в Пекине 9 февраля разыграли 6 комплектов медалей. Беларусь находится на 20-й строчке-10

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# Зимняя Олимпиада # Антон Слепышев # Шон Уайт # Ким Бутен # Фотофакт

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