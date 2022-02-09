Антон Смольский о серебре на ОИ: медаль тяжелее, чем кажется, во всех смыслах. Безумно рад её получить

Новости Беларуси. Медаль нашла своего героя. В Чжанцзякоу состоялась церемония награждения призеров Игр в Пекине по биатлону. Свое олимпийское серебро получил и наш Антон Смольский, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш биатлонист поднялся на подиум главного старта четырехлетия по итогам индивидуальной гонки, где Антон поразил соперников своим характером и настойчивостью, а также потрясающими стрелковыми способностями.

Пройдя все огневые рубежи без ошибок и выдержав высокий темп на последнем круге, Смольский сумел попасть в заветное топ-3. И не только достиг своей олимпийской цели, но и воплотил в реальности мечты всех преданных болельщиков, которые ждали и верили в то, что команда сможет принести стране олимпийскую медаль.

Для уроженца Копыльского района это первая олимпийская награда. Ранее в истории мужского белорусского биатлона на пьедестал главного зимнего мультифорума поднимались Алексей Айдаров в Нагано и Сергей Новиков в Ванкувере.