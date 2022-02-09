Антон Смольский о серебре на ОИ: медаль тяжелее, чем кажется, во всех смыслах. Безумно рад её получить
Новости Беларуси. Медаль нашла своего героя. В Чжанцзякоу состоялась церемония награждения призеров Игр в Пекине по биатлону. Свое олимпийское серебро получил и наш Антон Смольский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наш биатлонист поднялся на подиум главного старта четырехлетия по итогам индивидуальной гонки, где Антон поразил соперников своим характером и настойчивостью, а также потрясающими стрелковыми способностями.
Пройдя все огневые рубежи без ошибок и выдержав высокий темп на последнем круге, Смольский сумел попасть в заветное топ-3. И не только достиг своей олимпийской цели, но и воплотил в реальности мечты всех преданных болельщиков, которые ждали и верили в то, что команда сможет принести стране олимпийскую медаль.
Для уроженца Копыльского района это первая олимпийская награда. Ранее в истории мужского белорусского биатлона на пьедестал главного зимнего мультифорума поднимались Алексей Айдаров в Нагано и Сергей Новиков в Ванкувере.
Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине:
Сегодня я проснулся с мыслью о том, что это был не сон и это на самом деле. Вчера уснул очень быстро, так как гонка была очень тяжелая, и это мягко сказано. Выспался, провел хороший день, хорошую легкую тренировку и вот уже держу в руках медаль. Она тяжелее, чем кажется, во всех смыслах. Безумно рад ее получить. И осознание того, что она моя, уже пришло.