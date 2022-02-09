В числе самых стильных. Американский журнал People отметил форму белорусских олимпийцев

Известный американский журнал People составил рейтинг самых стильно одетых олимпийцев по итогам церемонии открытия зимних Игр в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь также вошла в топ.
Известный американский журнал People составил рейтинг самых стильно одетых олимпийцев по итогам церемонии открытия зимних Игр в Пекине, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь также вошла в топ.
Форма белорусских атлетов заняла 11-е место. Экспертам пришелся по вкусу принт шарфов в тон национального орнамента. На дизайн наших костюмов обратил внимание и крупный портал The Insider.
Он отметил стиль флагоносцев Игната Головатюка и Анну Нифонтову.