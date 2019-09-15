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The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США

15 сентября 2019 19:25
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Новости Беларуси. The match. Вот так с пиететом мы называли легкоатлетическую битву континентов Европа – США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-1

Юлия Огнева, СТВ:
Лучшие легкоатлеты мира бились в Минске. Поскольку исход уже известен, сразу его и назову: победила Европа. По итогам двух соревновательных дней в 37 видах спорта наш континент набрал 724,5 балла. Американский – 601,5. В команде победителей было и 14 белорусов. Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова принесли Европе максимальное количество баллов.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-4

Подробнее о том, как прошли соревнования, на каком свете сейчас и какими мы видим перспективы развития королевы спорта в Беларуси, – в материале Яны Шипко.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков

Конкуренты были сильными. На пике формы в Минск прилетели все спортсмены, ведь этот матч – последний крупный старт накануне чемпионата мира.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы

Правда, однажды на дорожки минского «Динамо» сильнейшие атлеты двух континентов уже выходили.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-7

В период холодной войны американские и советские легкоатлеты в похожем формате уже выясняли, кто быстрее, выше, сильнее.

Рамиль Гулиев о матче Европа – США: «Лучше будет война на дорожках, именно такие прямо дикие эмоции на соревнованиях»

Газеты неспроста называли те соревнования «матчами гигантов» – в спортивном календаре в неолимпийские годы они были едва ли не самыми принципиальными.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-10

А одиннадцатую такую встречу в 1973 году принимал Минск.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-13

Валерий Дакуко, старший тренер Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Были очень юными и стремились посмотреть этот матч. Запомнили Евгения Ржанова – 800 метров выиграл. Потом звездочка американская Мэри Деккер 800 метров выиграла, 2,02. Наш Евгений Гавриленко выиграл 400 с барьерами: 49 секунд – это очень приличный результат.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-16

Сейчас новая страница спортивной истории на легендарном «Динамо» писалась с подачи Александра Лукашенко. Спортивные функционеры из международной и европейской федераций предложили возродить битву континентов. Минск, имея опыт проведения топовых турниров, поддержал.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-19

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Принимать эти масштабные состязания для нас большая честь и возможность вспомнить прошлое нашего стадиона. Стадиона, где выступали легенды спорта минувшего столетия, советские и американские атлеты.

Больше 300 титулованных спортсменов, среди них – самые быстрые люди планеты. В Минск приехала легенда спринта – шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс. Матч собрал целую россыпь звездных легкоатлетов и подарил праздник болельщикам.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-22

Легкая атлетика – самый популярный вид олимпийской программы, и обновленный «Динамо» оказал королеве спорта достойный прием. На волне успеха после такого масштабного противостояния и Европейских игр шансы на право принять чемпионат Европы в 2024-м выглядят оптимистично. Ну а The Match имеет все шансы прописаться в Беларуси.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-25

Александр Лукашенко: через два года, если вы нам поручите, мы проведём ещё на более высоком уровне матч Европа – США

Александр Лукашенко:
Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки.

Шутка не о географии, а о спортивной дипломатии ушла в народ. Между тем функционеры из большого спорта по обе стороны океана озвученное предложение восприняли всерьез и уже договорились на предстоящем чемпионате мира в Катаре обсудить возможность провести второй матч в Минске.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-28

Тем временем американская сборная использовала возможность познакомиться с Минском, облюбовав окрестные парки для пробежек.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-31

Ванесса Фразер, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):
Здорово, что этот матч собрал столько спортсменов вместе и дал шанс увидеть Беларусь. Событие уникальное: две огромные команды встречаются впервые. Это даже интереснее традиционных соревнований, очень классная концепция.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча

Но если американцы приехали большой национальной сборной, то в составе команды Европы насчитывались представители более 30 стран.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-34

Белорусская делегация одна из самых многочисленных – 14 атлетов.

Александр Барауля о выступлении белорусов на матче Европа – США: «Наши спортсмены себя достойно проявили»

И это не просто респект хозяевам от организаторов: наши спортсмены внесли существенную лепту в медальную копилку. По КПД на каждого участника белорусов опередили только представители Великобритании и Польши.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-37

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Это популяризация легкой атлетики. Легкоатлетические детские школы со всей Беларуси организованно к нам едут посмотреть на звезд – конечно, это фантастика.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-40

Имиджевый эффект от грандиозного матча не меньше,  чем от Европейских игр, хотя потратили в десятки раз меньше. А главное – детские секции ждут пополнения.

Мария Ласицкене о Минске: «Тут куда не пойди, куда ни глянь, везде хочется возвращаться»

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-43

Вчера смотрела, как прыгали наши спортсмены, и теперь хочу высоту побольше взять.

Теперь тренировка для Даши начинается с новой высоты. Эмоции от увиденного своими глазами матча – лучшая мотивация для юных спортсменов.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-46

Дарья Чернявская, воспитанница Минского городского центра олимпийского резерва «Атлет»:
Замечательно прыгали наши мужчины, вообще молодцы, даже свой личный рекорд поставили – прыгнули 235. Я сама прыгаю высоту, мне очень нравится заниматься спортом, бегом. Просто я живу спортом.

The match. Какие перспективы даст Беларуси легкоатлетический матч Европа – США-49

Эксперты уже предрекают: следующая межконтинентальная дуэль по легкой атлетике может оказаться еще более представительной и интригующей. Пока же ближайшая возможность поболеть за наших – чемпионат мира в конце сентября.

«Настолько круто, что я представить себе не мог». Что говорят эксперты о матче Европа – США

# Легкая атлетика # Валерий Дакуко # Александр Лукашенко # Ванесса Фразер # Вадим Девятовский # Дарья Чернявская # Фотофакт

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