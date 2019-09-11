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«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча

11 сентября 2019 20:53
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Новости Беларуси. Накануне в Минске завершился легкоатлетический матч Европа-США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух дней на олимпийском стадионе «Динамо» более 300 спортсменов соревновались в 37 дисциплинах. В итоге уверенную победу одержали представители нашего континента. Весомый вклад во всеобщий триумф внесли и белорусские атлеты.

Стоит отметить, что в таком формате состязания прошли впервые. Но уже очевидно – это непременно станет традицией. 11 сентября обе команды покинули Минск. Спортсмены отправились готовиться к новым стартам: совсем скоро многим из них предстоит выступить на чемпионате мира.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-1

Эмоции и воспоминания о грандиозном событии в Минске собрала Екатерина Жилянина.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-4

Исторический матч завершен, и проигравших в нем нет. Каждый показал, на что способен, и вместе создали большой спортивный праздник. Из Минска за океан – только с положительными эмоциями.

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске. Рассказываем, как это было

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-7

Сеара Браун, представительница команды США:
Матч был прекрасен. Это был потрясающий опыт. Европа победила, но мы еще посмотрим, кто кого в следующий раз! Спасибо, что пригласили.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-10

Дэвид Кендзьера, представитель команды США:
Сильный матч. Мы прекрасно провели время. Я очень рад быть здесь. У нас была потрясающая атмосфера в команде, и не только в нашей, а между командами. Все счастливы. Мне подарили вот такой подарок на день рождения. Я очень ценю это. Спасибо большое, Беларусь!

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-13

Королева спорта на легендарном стадионе. Два дня «Динамо» принимал комплименты. Он достоин – и это мнение приехавших спортивных звезд и журналистов – принимать Олимпиаду. С таким же удовольствием приехали бы к нам на легкоатлетический чемпионат мира.

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Спортсмены признаются: формат новый, формат непростой. Не все показали свои лучшие результаты, но тем интереснее будет ждать реванш. Европейцы на сей раз оказались сильнее.

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Ощутимый вклад в победу Старого Света внесли белорусы.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-16

Анна Малыщик, представительница команды Европы:
Мне понравилось, конечно, участвовать в таких соревнованиях. Я надеюсь, что еще не раз будут проводиться такие соревнования, и хотелось бы еще выступить нас своих трибунах.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-19

К минскому стадиону «Динамо» были прикованы взгляды любителей легкой атлетики со всего мира. Трансляции шли на разных континентах. И, конечно, соцсети, спортсмены охотно делились своими впечатлениями с подписчиками. А сами белорусы получили уникальный шанс увидеть зарождение новой традиции воочию.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-22

Легкую атлетику люблю, смотрю. Вообще в первый раз удалось на стадионе именно посмотреть, поэтому очень понравилось, под большим впечатлением. Не знаешь только, куда смотреть – много видов. Здорово! Здорово, что Минск принимает соревнования такого уровня и привозит классных спортсменов.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-25

Праздник легкой атлетики в Минске завершился, сегодня стадион живет уже повседневной жизнью. Но наверняка это лишь временная передышка перед следующим масштабным спортивным шоу. И кто знает, быть может, белорусская столица через два года снова примет матчевую встречу США – Европа. И болельщики, и спортсмены эту идею уже поддержали: изъявили желание вернуться.

«Спасибо большое, Беларусь!» Что говорили американские и европейские спортсмены после легкоатлетического матча-28

Александр Бут-Гусаим, генеральный координатор матча Европа-США:
Изъявляли желание, и я как-то был удивлен, что они уже подходили: ну, так а матч на этом же стадионе будет в 2021 году? Даже было немножко неожиданно, что наши гости из Соединенных Штатов узнали эту информацию и прочитали уже в интернете.

# Легкая атлетика # Сеара Браун # Дэвид Кендзьера # Анна Малыщик # Александр Бут-Гусаим # Фотофакт

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