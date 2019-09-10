Александр Лукашенко: через два года, если вы нам поручите, мы проведём ещё на более высоком уровне матч Европа – США

Новости Беларуси. США или Европа? Победитель легкоатлетического матча определится 10 сентября на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. США или Европа? Победитель легкоатлетического матча определится 10 сентября на минском стадионе «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй день соревнований обещает быть не менее ярким и насыщенным, чем первый. Матчевая встреча стартовала 9 сентября с красочной церемонии. Принял участие в ней Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил важность таких соревнований, а также предложил провести в Минске и следующую такую встречу в 2021 году.
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Пока же спортсменам предстоит выявить первого победителя. Сильнейшая команда на два года станет обладательницей переходящего кубка. Все подробности в репортаже Екатерины Жиляниной.
Еще до старта эту встречу назвали исторической. Россыпь звезд на минском стадионе «Динамо»: здесь собралась элита мировой легкой атлетики. Негласная борьба между спортсменами США и Европы идет на каждом премиальном турнире, потому очная встреча стала настоящей интригой. Старшее поколение хорошо помнит серии СССР – США. Так вот, минское противостояние – своего рода возрождение традиции. Перед стартом – красочная церемония открытия: от греческой богини Ники до белорусских национальных мотивов.
Среди зрителей – Александр Лукашенко. Он уверен: спорт, особенно соревнования атлетов из стран – крупнейших геополитических игроков, способны влиять на политическую ситуацию в мире. А следующую встречу Президент Беларуси предложил вновь провести в Минске.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В 2021 году состоится такой же, очередной матч. Они проходят один раз в два года. Но в связи с тем, что в Соединенных Штатах Америки будет проводиться чемпионат мира, по правилам такой матч состояться там не может. Уважаемые друзья, мы вам предлагаем провести эти два года в Беларуси. Не торопитесь ни в Европу дальнюю, ни в Америку. А через два года, если вы нам поручите, мы проведем еще на более высоком уровне подобный матч. Я думаю, вы мою просьбу учтете, как когда-то учли мою просьбу о проведении этого торжества.
Вы подарили нам праздник. Подарили праздник белорусам. Мы, белорусы, никогда не оставались в долгу. Спасибо вам огромное. Добро пожаловать, легкая атлетика, на легендарный стадион «Динамо» в Минск!
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В первый же день матчевой встречи атлеты вступили в борьбу в 18 дисциплинах (всего их почти два десятка). По регламенту в каждом виде программы выступает 8 спортсменов, то есть по четыре от каждой команды. Есть, конечно, в составе европейцев и белорусы. Первый соревновательный день закончился победой команды Старого Света. Впрочем, отрыв от соперников не слишком большой, так что борьба обещает быть напряженной.
Юлия Король, представитель команды Европы (Беларусь):
Все очень понравилось. Очень хорошая поддержка со стороны трибун. Всем спасибо огромное. Соревнования очень понравились. Все на высоком уровне.
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Соревнования продолжатся сегодня. Победитель получит переходящий кубок. На нем появится гравировка с названием сильнейшей команды.