«Настолько круто, что я представить себе не мог». Что говорят эксперты о матче Европа — США

Новости Беларуси. Некоторые наши эксперты оценили результаты белорусских спортсменов после первого дня соревнований в матче Европа – США, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд» Особенно отметили наши гости яркое выступление прыгуна в высоту Максима Недосекова. Белорус покорил высоту 2 метра и 35 сантиметров. Он улучшил своё прежнее достижение на два сантиметра, стал мировым лидером сезона и завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио.

Игорь Астапкович, двукратный призер Олимпийских игр (метание молота):

Уровень результатов достаточно сильный, а некоторые результаты на уровне олимпийских чемпионов, чемпионов мира. Отметим результат Недосекова, это если не чемпион, то очень близко к чемпионству. Дай бог ему здоровья и удачи, мы за него будем держать кулаки.

Сама матчевая встреча проходит в шикарной атмосфере. Особенно отмечают это зарубежные атлеты из обеих команд. Наши эксперты тоже на этом акцентируют своё внимание.