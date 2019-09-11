Александр Барауля о выступлении белорусов на матче Европа – США: «Наши спортсмены себя достойно проявили»
Новости Беларуси. На стадионе «Динамо» накануне завершился легкоатлетический матч Европа – США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Итак, по итогам двух соревновательных дней команда Европы обыграла своих соперников из США.
Всего на битву континентов съехалось более 300 атлетов. Спортсмены разыграли награды в 37 видах программы. В составе сборной Европы были и белорусские спортсмены.
Так, с лучшим результатом сезона – 2 м 35 см – состязания по прыжкам в высоту выиграл Максим Недосеков.
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Это позволило белорусу завоевать и лицензию на участие в Олимпиаде в Токио. Общий призовой фонд соревнований составил 1 миллион евро.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Действительно, к нам приехали очень именитые спортсмены. Вы видели и знаменитых американских спринтеров, метателей диска. Это всегда интересно посмотреть, сравнить. Очень приятно, что на этом фоне наши спортсмены себя достойно проявили. Прежде всего, Максим Недосеков – это лучший результат в сезоне. Остаётся пожелать, чтобы он и дальше демонстрировал такую стабильность.
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