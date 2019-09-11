Рамиль Гулиев о матче Европа – США: «Лучше будет война на дорожках, именно такие прямо дикие эмоции на соревнованиях»

Новости Беларуси. Соревнования особого формата – противостояние континентов. С одной стороны, продолжение традиции (той самой серии СССР – США), с другой – зарождение новой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы стали свидетелями первого очного легкоатлетического боя между Европой и Америкой, а Минск в очередной раз заявил: здесь всегда готовы стать мирной площадкой для таких жизнеутверждающих встреч.
Рамиль Гулиев, представитель команды Европы:
О матчах СССР – Америка не только в легкой атлетике, о многих других соревнованиях ходят до сих пор легенды. Как боролись спортсмены, какая борьба была дикая, прямо война, можно сказать, была на дорожках – это круто. Лучше будет война на дорожках, именно такие прямо дикие эмоции на соревнованиях, это очень круто. Конечно, очень бы хотелось, чтобы вышло на тот же уровень, что и было. Но, я думаю, потихоньку будет этот старт раскручиваться.