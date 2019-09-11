Рамиль Гулиев о матче Европа – США: «Лучше будет война на дорожках, именно такие прямо дикие эмоции на соревнованиях»

Новости Беларуси. Соревнования особого формата – противостояние континентов. С одной стороны, продолжение традиции (той самой серии СССР – США), с другой – зарождение новой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы стали свидетелями первого очного легкоатлетического боя между Европой и Америкой, а Минск в очередной раз заявил: здесь всегда готовы стать мирной площадкой для таких жизнеутверждающих встреч.