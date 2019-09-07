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«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы

07 сентября 2019 18:01
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Новости Беларуси. До матча Европа – США остается менее двух дней. Спортсмены уже начали прибывать в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-1

7 сентября в Национальном аэропорту Минск встречали заокеанских соперников европейской сборной. Команда США уже практически в полном составе. Всего же на обновленном стадионе «Динамо» померяются силами более 300 атлетов.

Как это будет? Знает Яна Шипко.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-4

Яна Шипко, корреспондент:
Первыми в Минск начали прилетать заокеанские соперники сборной Европы. Команда США здесь уже практически в полном составе. Всего же в Минске соберутся больше 300 атлетов с одной лишь целью – выяснить, кто круче: США или Европа. Такое противостояние континентов впервые в истории легкой атлетики. И этот факт не может не интриговать не только зрителей, но и самих участников грандиозного баттла.

«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США

Интерес к предстоящему событию чувствуется еще в аэропорту. Прилетающие с разных концов света пассажиры так и тянутся к митпоинту для спортсменов, чтобы побольше узнать о турнире. Чем не событийный туризм? А для тех, кто информацией владел заранее, билет, кстати, заменяет визу.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-7

Екатерина Шнипова, волонтер:
Обращают внимание, спрашивают, что это за мероприятие. И многие даже говорят, что посетят его.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-10

Когда-то подобные соревнования между СССР и США называли матчами гигантов. Вот и сейчас возродить традицию, только уже в формате битвы континентов, вызвались топовые спортсмены от Запада до Атлантики.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-13

Амере Латтин, участник легкоатлетического матча Европа – США (США):
Спасибо за прием! Я абсолютно счастлив участвовать в матче. И я буду использовать возможность, чтобы после соревнований посмотреть Беларусь. Я очень рад появлению такого формата соревнований – это позволит расширить границы нашего вида спорта и даст шанс вживую увидеть выступления легендарных атлетов.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-16

Одним из рейсов сегодня прибыла и часть мультинациональной команды, которая будет отвечать за телерейтинги. Смотреть матч будут даже в Новой Зеландии и Австралии, хотя их представителей в турнире нет. Уровень соревнований обеспечил интерес: чего стоят имена легенд спринта Эллисон Феликс и Майкла Роджерса.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-19

Окан Свенсен, инженер ПТС (Швеция):
Это новый вид турнира, Европа против США, должно быть весело. Очень интересно поработать на таких соревнованиях. Будет задействовано больше полусотни камер.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-22

Спортивный пример заразителен и для других пассажиров – не удивительно, в аэропорту столько атлетов.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-25

А вот у минчан в эти дни есть шанс встретить на пробежке звезд легкой атлетики. Сеара Браун прилетела вчера и сразу же побежала… знакомиться с Минском.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-28

Сеара Браун, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):
Мы с командой пойдем сегодня вечером смотреть площадку для соревнований, чтобы в день Икс выступить на все 100. Мне правда нравится идея этого соревнования.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-31

Уверенно идет к цели по проспекту Победителей, а точнее, бежит и прыгает и Шакиела Сандерс, хотя и прилетела в Минск всего пару часов назад. Она будет бороться за медали в прыжках в длину.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-34

Шакиела Сандерс, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):
Рядом с гостиницей – парк, отличное место для тренировок. Потому что состязание предстоит серьезное. Это многолетнее противостояние, Европа – США, и вот сейчас узнаем, кто же сильнее. Тем более, вы пригласили сюда много тяжеловесов легкой атлетики, так что должно быть интересно.

«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы-37

Сборную Европы усилят 14 белорусских спортсменов. Делаем ставки на медали. Грандиозный баттл стартует 9 сентября.

Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США

# Легкая атлетика # Яна Шипко # Екатерина Шнипова # Амере Латтин # Окан Свенсен # Сеара Браун # Шакиела Сандерс # Фотофакт

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