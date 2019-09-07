«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы

Новости Беларуси. До матча Европа – США остается менее двух дней. Спортсмены уже начали прибывать в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 сентября в Национальном аэропорту Минск встречали заокеанских соперников европейской сборной. Команда США уже практически в полном составе. Всего же на обновленном стадионе «Динамо» померяются силами более 300 атлетов. Как это будет? Знает Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Первыми в Минск начали прилетать заокеанские соперники сборной Европы. Команда США здесь уже практически в полном составе. Всего же в Минске соберутся больше 300 атлетов с одной лишь целью – выяснить, кто круче: США или Европа. Такое противостояние континентов впервые в истории легкой атлетики. И этот факт не может не интриговать не только зрителей, но и самих участников грандиозного баттла. «Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США Интерес к предстоящему событию чувствуется еще в аэропорту. Прилетающие с разных концов света пассажиры так и тянутся к митпоинту для спортсменов, чтобы побольше узнать о турнире. Чем не событийный туризм? А для тех, кто информацией владел заранее, билет, кстати, заменяет визу.

Екатерина Шнипова, волонтер:

Обращают внимание, спрашивают, что это за мероприятие. И многие даже говорят, что посетят его.

Когда-то подобные соревнования между СССР и США называли матчами гигантов. Вот и сейчас возродить традицию, только уже в формате битвы континентов, вызвались топовые спортсмены от Запада до Атлантики.

Амере Латтин, участник легкоатлетического матча Европа – США (США):

Спасибо за прием! Я абсолютно счастлив участвовать в матче. И я буду использовать возможность, чтобы после соревнований посмотреть Беларусь. Я очень рад появлению такого формата соревнований – это позволит расширить границы нашего вида спорта и даст шанс вживую увидеть выступления легендарных атлетов.

Одним из рейсов сегодня прибыла и часть мультинациональной команды, которая будет отвечать за телерейтинги. Смотреть матч будут даже в Новой Зеландии и Австралии, хотя их представителей в турнире нет. Уровень соревнований обеспечил интерес: чего стоят имена легенд спринта Эллисон Феликс и Майкла Роджерса.

Окан Свенсен, инженер ПТС (Швеция):

Это новый вид турнира, Европа против США, должно быть весело. Очень интересно поработать на таких соревнованиях. Будет задействовано больше полусотни камер.

Спортивный пример заразителен и для других пассажиров – не удивительно, в аэропорту столько атлетов.

А вот у минчан в эти дни есть шанс встретить на пробежке звезд легкой атлетики. Сеара Браун прилетела вчера и сразу же побежала… знакомиться с Минском.

Сеара Браун, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):

Мы с командой пойдем сегодня вечером смотреть площадку для соревнований, чтобы в день Икс выступить на все 100. Мне правда нравится идея этого соревнования.

Уверенно идет к цели по проспекту Победителей, а точнее, бежит и прыгает и Шакиела Сандерс, хотя и прилетела в Минск всего пару часов назад. Она будет бороться за медали в прыжках в длину.

Шакиела Сандерс, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):

Рядом с гостиницей – парк, отличное место для тренировок. Потому что состязание предстоит серьезное. Это многолетнее противостояние, Европа – США, и вот сейчас узнаем, кто же сильнее. Тем более, вы пригласили сюда много тяжеловесов легкой атлетики, так что должно быть интересно.