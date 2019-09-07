«Вот сейчас узнаем, кто же сильнее»: команда США прибыла на легкоатлетический матч со сборной Европы

Новости Беларуси. До матча Европа – США остается менее двух дней. Спортсмены уже начали прибывать в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. До матча Европа – США остается менее двух дней. Спортсмены уже начали прибывать в белорусскую столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 сентября в Национальном аэропорту Минск встречали заокеанских соперников европейской сборной. Команда США уже практически в полном составе. Всего же на обновленном стадионе «Динамо» померяются силами более 300 атлетов.
Как это будет? Знает Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Первыми в Минск начали прилетать заокеанские соперники сборной Европы. Команда США здесь уже практически в полном составе. Всего же в Минске соберутся больше 300 атлетов с одной лишь целью – выяснить, кто круче: США или Европа. Такое противостояние континентов впервые в истории легкой атлетики. И этот факт не может не интриговать не только зрителей, но и самих участников грандиозного баттла.
«Я в предвкушении»: в Минск начали прибывать участники матча Европа – США
Интерес к предстоящему событию чувствуется еще в аэропорту. Прилетающие с разных концов света пассажиры так и тянутся к митпоинту для спортсменов, чтобы побольше узнать о турнире. Чем не событийный туризм? А для тех, кто информацией владел заранее, билет, кстати, заменяет визу.
Екатерина Шнипова, волонтер:
Обращают внимание, спрашивают, что это за мероприятие. И многие даже говорят, что посетят его.
Когда-то подобные соревнования между СССР и США называли матчами гигантов. Вот и сейчас возродить традицию, только уже в формате битвы континентов, вызвались топовые спортсмены от Запада до Атлантики.
Амере Латтин, участник легкоатлетического матча Европа – США (США):
Спасибо за прием! Я абсолютно счастлив участвовать в матче. И я буду использовать возможность, чтобы после соревнований посмотреть Беларусь. Я очень рад появлению такого формата соревнований – это позволит расширить границы нашего вида спорта и даст шанс вживую увидеть выступления легендарных атлетов.
Одним из рейсов сегодня прибыла и часть мультинациональной команды, которая будет отвечать за телерейтинги. Смотреть матч будут даже в Новой Зеландии и Австралии, хотя их представителей в турнире нет. Уровень соревнований обеспечил интерес: чего стоят имена легенд спринта Эллисон Феликс и Майкла Роджерса.
Окан Свенсен, инженер ПТС (Швеция):
Это новый вид турнира, Европа против США, должно быть весело. Очень интересно поработать на таких соревнованиях. Будет задействовано больше полусотни камер.
Спортивный пример заразителен и для других пассажиров – не удивительно, в аэропорту столько атлетов.
А вот у минчан в эти дни есть шанс встретить на пробежке звезд легкой атлетики. Сеара Браун прилетела вчера и сразу же побежала… знакомиться с Минском.
Сеара Браун, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):
Мы с командой пойдем сегодня вечером смотреть площадку для соревнований, чтобы в день Икс выступить на все 100. Мне правда нравится идея этого соревнования.
Уверенно идет к цели по проспекту Победителей, а точнее, бежит и прыгает и Шакиела Сандерс, хотя и прилетела в Минск всего пару часов назад. Она будет бороться за медали в прыжках в длину.
Шакиела Сандерс, участница легкоатлетического матча Европа – США (США):
Рядом с гостиницей – парк, отличное место для тренировок. Потому что состязание предстоит серьезное. Это многолетнее противостояние, Европа – США, и вот сейчас узнаем, кто же сильнее. Тем более, вы пригласили сюда много тяжеловесов легкой атлетики, так что должно быть интересно.
Сборную Европы усилят 14 белорусских спортсменов. Делаем ставки на медали. Грандиозный баттл стартует 9 сентября.
Битва континентов. Всё о предстоящей матчевой встрече сборных Европы и США