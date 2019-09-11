Мария Ласицкене о Минске: «Тут куда не пойди, куда ни глянь, везде хочется возвращаться»

Новости Беларуси. Кажется, Минск начинает привыкать к таким масштабным спортивным форумам. Не мудрено, что и ведущие атлеты давно считают белорусскую столицу центром мирового спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Ласицкене, представительница команда Европы:

Я счастлива, что прыгала в Минске летом, а то последние два года зимой, зимой. Прекрасный легендарный стадион, все на высшем уровне. Тут куда не пойди, куда ни глянь, везде хочется возвращаться, потому что чувствуется такое родное – простор, любовь настоящая. Мне все здесь нравится.