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Мария Ласицкене о Минске: «Тут куда не пойди, куда ни глянь, везде хочется возвращаться»

11 сентября 2019 20:36
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Новости Беларуси. Кажется, Минск начинает привыкать к таким масштабным спортивным форумам. Не мудрено, что и ведущие атлеты давно считают белорусскую столицу центром мирового спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Ласицкене о Минске: «Тут куда не пойди, куда ни глянь, везде хочется возвращаться»-1

Мария Ласицкене, представительница команда Европы:
Я счастлива, что прыгала в Минске летом, а то последние два года зимой, зимой. Прекрасный легендарный стадион, все на высшем уровне. Тут куда не пойди, куда ни глянь, везде хочется возвращаться, потому что чувствуется такое родное – простор, любовь настоящая. Мне все здесь нравится.

# Легкая атлетика # Мария Ласицкене # Фотофакт

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