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«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков

15 сентября 2019 18:26
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Новости Беларуси. Не успели отшуметь трибуны «Динамо», как главный триумфатор матча Максим Недосеков вернулся к усердным тренировкам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-1

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-3

Если дилетант посмотрит со стороны на замысловатые упражнения, кажется – что в них общего с прыжками в высоту? Но именно так тренируется та самая «взрывная сила».

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-6

Я вижу его техническую подготовку. У него есть взрыв – значит, есть кондиция такая, что ты уже можешь прыгнуть.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-9

Универсальной формулы удачного прыжка не существует, каждый готовится по своей системе. Кто-то делает ставку на силу, кто-то на скорость. Но самый коварный противник – собственный страх. В помощь – теплая поддержка болельщиков. Именно им Максим посвятил свою победу.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-12

Максим Недосеков, победитель легкоатлетического матча Европа – США (Беларусь):
Чтобы они приходили чаще болеть, так что это только для них. Нужно их заинтересовывать: чем больше заинтересованности будет, тем спортсменам будет приятнее выступать. Выступать при пустых трибунах – то же самое, что выступать здесь. А выступать на «Динамо», если это полные трибуны – это совсем другой уровень.

Мне хочется, чтобы была публика. Чтобы было красиво, весело, ненапряженная обстановка была – тогда можно и прыгать. На стадионе «Динамо» всегда, когда приходит большая публика, она такая, приятная. То есть домашняя такая атмосфера.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-15

На тренировках за такую атмосферу отвечает тренер. Домашняя еда – лучшая мотивация. По случаю победы – любимый оливье.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-18

После хорошей тренировки – хороший обед.

Вот уж поистине метод пряника.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-21

Татьяна Нарейко, тренер:
Я его, наверное, ругала два раза в жизни.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-24

А похвалить одного из самых перспективных молодых белорусских легкоатлетов есть за что: победа радостная, но предсказуемая.

Максим Недосеков на матче Европа – США: «35 – это хорошо, я обновил свой личный рекорд»

Максим Недосеков о победе на матче Европа – США: «Если хорошо прыгается, зачем останавливаться»

Не только личный рекорд спортсмена, но и завоеванная олимпийская лицензия в Токио. И, будем считать, трамплин накануне мирового первенства в Дохе.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-27

Татьяна Нарейко:
Мы настолько подошли в этом сезоне хорошо, что были уверены. Думаю, если бы мы отнесли, так как Максим чуть-чуть не согласился, мы бы прыгнули чуть выше. Это как тренировочный был.

«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков-30

Хочется выше. Чувствую, что силы есть и можно еще добавить на самом деле.

# Легкая атлетика # Максим Недосеков # Татьяна Нарейко # Фотофакт

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