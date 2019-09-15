«После хорошей тренировки – хороший обед». Показываем, как тренируется Максим Недосеков

Новости Беларуси. Не успели отшуметь трибуны «Динамо», как главный триумфатор матча Максим Недосеков вернулся к усердным тренировкам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Если дилетант посмотрит со стороны на замысловатые упражнения, кажется – что в них общего с прыжками в высоту? Но именно так тренируется та самая «взрывная сила».

Я вижу его техническую подготовку. У него есть взрыв – значит, есть кондиция такая, что ты уже можешь прыгнуть.

Универсальной формулы удачного прыжка не существует, каждый готовится по своей системе. Кто-то делает ставку на силу, кто-то на скорость. Но самый коварный противник – собственный страх. В помощь – теплая поддержка болельщиков. Именно им Максим посвятил свою победу.

Максим Недосеков, победитель легкоатлетического матча Европа – США (Беларусь):

Чтобы они приходили чаще болеть, так что это только для них. Нужно их заинтересовывать: чем больше заинтересованности будет, тем спортсменам будет приятнее выступать. Выступать при пустых трибунах – то же самое, что выступать здесь. А выступать на «Динамо», если это полные трибуны – это совсем другой уровень. Мне хочется, чтобы была публика. Чтобы было красиво, весело, ненапряженная обстановка была – тогда можно и прыгать. На стадионе «Динамо» всегда, когда приходит большая публика, она такая, приятная. То есть домашняя такая атмосфера.

На тренировках за такую атмосферу отвечает тренер. Домашняя еда – лучшая мотивация. По случаю победы – любимый оливье.

После хорошей тренировки – хороший обед. Вот уж поистине метод пряника.

Татьяна Нарейко, тренер:

Я его, наверное, ругала два раза в жизни.

Татьяна Нарейко:

Мы настолько подошли в этом сезоне хорошо, что были уверены. Думаю, если бы мы отнесли, так как Максим чуть-чуть не согласился, мы бы прыгнули чуть выше. Это как тренировочный был.