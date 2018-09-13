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Арина Соболенко номинирована на «Прорыв августа»

13 сентября 2018 07:03
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Новости Беларуси. Всемирная теннисная ассоциация включила Арину Соболенко в голосование в номинации «Прорыв августа», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко номинирована на «Прорыв августа»-1

Соперницы белоруски – чешка Маркета Вондроушова, украинка Леся Цуренко, Анастасия Севастова из Латвии и Эшли Барти из Австралии. Голосование завершится 13 сентября в полночь по белорусскому времени. Напомним, что на данный момент времени Арина занимает 20-ое место в рейтинге WTA.

# Теннис # Фотофакт

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