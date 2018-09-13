Арина Соболенко номинирована на «Прорыв августа»

Соперницы белоруски – чешка Маркета Вондроушова, украинка Леся Цуренко, Анастасия Севастова из Латвии и Эшли Барти из Австралии. Голосование завершится 13 сентября в полночь по белорусскому времени. Напомним, что на данный момент времени Арина занимает 20-ое место в рейтинге WTA.