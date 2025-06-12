В Слуцке стартовал третий семестр студенческих отрядов – к работе приступили экологические бригады

Первыми к работе приступили экологические бригады на базе жилищно-коммунального хозяйства. В его составе 15 мальчишек и девчонок – это школьники, которым по 14 лет. Перед началом провели инструктаж, выдали спецодежду. Задача школьников на протяжении двух недель – заниматься благоустройством города. Они будут выполнять различные виды работ: посадка цветов, уборка территории.

Матвей Кисличко, боец студотрядовского движения: Сейчас 11-й класс будет, надо понимать, что это вообще такое, куда поступать, чтобы понимать. Каких-то определенных целей заработать что-то нет, просто для себя посмотреть, насколько это тяжело. Как это вообще чувствуется.

Виктория Задера, первый секретарь Слуцкого районного комитета общественного объединения БРСМ:

Если мы берем КУП «Слуцкое ЖКХ», то у ребят рабочий день согласно правилам, распорядку дня, чтобы им было не тяжело. И чтобы мы не нарушали трудовое законодательство. Ежегодно территориальным штабом студенческих отрядов Слуцкого района мы увеличиваем количество принимающих организаций, количество мест, которые они предлагают для трудоустройства ребятам. В прошлом году у нас была цифра в 120 человек, в этом – 150. И хотелось бы эту цифру увеличить.

Экологическому студотряду вручили путевку в трудовое лето. А уже в июле приступят к работе сельскохозяйственные, строительные, сервисные и медицинские.