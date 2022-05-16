Теннис. Юлия Готовко одолела соперницу из Японии, а Егор Герасимов победил серба

Новости Беларуси. Белорусские теннисисты вступили в борьбу на международных турнирах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Свой путь в основную сетку «Ролан Гаросса» начала Юлия Готовко. В 1/4-й финала квалификации французского чемпионата она одолела соперницу из Японии Май Хонтама – 6:4, 5:7, 6:4.

Успешно стартовал на этом же турнире и Егор Герасимов. В четвертьфинальной встрече отбора он одолел серба Николу Милоевича – 7:5, 2:6, 7:2. А в 1/16-й турнира в Женеве Илья Ивашко обыграл американского теннисиста Маркоса Хирона. Белорус уступил первый сет, но смог реабилитироваться в последующих и выиграть матч – 4:6, 6:3, 6:2. В следующем раунде земляк сыграет против канадца Дениса Шаповалова. Александра Саснович также благополучно миновала стадию 1/16 финала на турнире категории WTA-250 в Страсбурге. Белоруска нанесла поражение француженке Жюли Жерве – 6:4, 6:2 и вышла в одну восьмую финала. А вот Ольга Говорцова выбыла из дальнейшей борьбы.