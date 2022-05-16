Дзюдо. Какие медали выиграли белорусские спортсмены на турнирах в России?

На состязаниях в Хабаровске Артем Колосов выиграл серебро. По бронзе взяли Егор Трухан, Александр Сидорик и Даниэль Мукете. В Питере бронзовыми итогами отметились Ксения Данилович и Дарья Концевая. И, наконец, по итогам молодежного старта памяти героев Отечества у нас два чемпиона. В своих весах не знали равных Евгений Горбачев и Антон Дубовик. Арина Макеенко стала вице-чемпионкой. Также белорусы пять раз поднимались на третью ступень пьедестала.