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Дзюдо. Какие медали выиграли белорусские спортсмены на турнирах в России?

16 мая 2022 12:02
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Новости Беларуси. Белорусские дзюдоисты медально выступили на международных турнирах в России. В копилке наших спортсменов есть награды разных достоинств, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Дзюдо. Какие медали выиграли белорусские спортсмены на турнирах в России?-1

На состязаниях в Хабаровске Артем Колосов выиграл серебро. По бронзе взяли Егор Трухан, Александр Сидорик и Даниэль Мукете. В Питере бронзовыми итогами отметились Ксения Данилович и Дарья Концевая. И, наконец, по итогам молодежного старта памяти героев Отечества у нас два чемпиона. В своих весах не знали равных Евгений Горбачев и Антон Дубовик. Арина Макеенко стала вице-чемпионкой. Также белорусы пять раз поднимались на третью ступень пьедестала.  

# Дзюдо # Артём Колосов # Егор Трухан # Александр Сидорик # Даниэль Мукете # Ксения Данилович # Дарья Концевая # Евгений Горбачев # Антон Дубовик # Арина Макеенко # Фотофакт

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