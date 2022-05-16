Мини-футбол. «Минск» обыграл «БЧ» и стал последним полуфиналистом ЧБ

Счет был открыт уже на третьей минуте. Отличился Воронин. В середине первого тайма старания партнера по команде поддержал Семенюк. Третий гол случился уже под финальную сирену. Остертах поразил пустые ворота. «Минск» побеждает 3:0 и берет серию 2:1. Таким образом, в одной второй сыграют «Минск» и «Столица», а также ВРЗ с «УВД-Динамо». Полуфиналы будут продолжаться до трех побед одного из претендентов.