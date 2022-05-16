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Мини-футбол. «Минск» обыграл «БЧ» и стал последним полуфиналистом ЧБ

16 мая 2022 11:59
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Новости Беларуси. «Минск» стал последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу. В третьем и решающем матче горожане на выезде обыграли «БЧ», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. «Минск» обыграл «БЧ» и стал последним полуфиналистом ЧБ-1

Счет был открыт уже на третьей минуте. Отличился Воронин. В середине первого тайма старания партнера по команде поддержал Семенюк. Третий гол случился уже под финальную сирену. Остертах поразил пустые ворота. «Минск» побеждает 3:0 и берет серию 2:1. Таким образом, в одной второй сыграют «Минск» и «Столица», а также ВРЗ с «УВД-Динамо». Полуфиналы будут продолжаться до трех побед одного из претендентов.  

# Футбол Беларуси # Вячеслав Воронин # Андрей Семенюк # Сергей Остертах # Фотофакт

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