У «Слуцка» и «Днепра» боевая ничья в итоговой программе 8 тура ЧБ по футболу

Несмотря на то, что могилевский клуб считался аутсайдером, он ни в чем не уступал своему сопернику. По истечении 90 минут игры на табло горели 2:2. «Сахарные» дважды вели, но удержать преимущество так и не смогли. Примечательно, что три из четырех голов случились еще в первом тайме. Ну а точку на 80-й минуте поставил Гусев. Следует отметить, что «Днепр» с начала чемпионата до сих пор не познал радости победы.