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У «Слуцка» и «Днепра» боевая ничья в итоговой программе 8 тура ЧБ по футболу

16 мая 2022 12:00
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Новости Беларуси. Тремя матчами завершилась игровая программа восьмого тура чемпионата Беларуси по футболу. Результативное противостояние выдали «Слуцк» и «Днепр», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

У «Слуцка» и «Днепра» боевая ничья в итоговой программе 8 тура ЧБ по футболу-1

Несмотря на то, что могилевский клуб считался аутсайдером, он ни в чем не уступал своему сопернику. По истечении 90 минут игры на табло горели 2:2. «Сахарные» дважды вели, но удержать преимущество так и не смогли. Примечательно, что три из четырех голов случились еще в первом тайме. Ну а точку на 80-й минуте поставил Гусев. Следует отметить, что «Днепр» с начала чемпионата до сих пор не познал радости победы.  

У «Слуцка» и «Днепра» боевая ничья в итоговой программе 8 тура ЧБ по футболу-4

Полная цифровая картина тура сейчас перед вами. В центральном поединке «Шахтер» минимально обыграл минское «Динамо». На вершине располагается БАТЭ.  

# Футбол Беларуси # Кирилл Гусев # Фотофакт

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