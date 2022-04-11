Теннис. Соболенко вышла на четвертое место обновлённого рейтинга WTA

Новости Беларуси. Представлены обновленные теннисные рейтинги. Арина Соболенко, несмотря на неудачное выступление на турнире в Чарльстоне, свою позицию смогла улучшить. Белоруска в мировой классификации занимает четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко, напротив, сделала один шаг назад. Отныне она – 18-я ракетка планеты. Александра Саснович осталась при своих и идет 51-й. Вне конкуренции – представительница Польши Ига Свентек.