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Теннис. Соболенко вышла на четвертое место обновлённого рейтинга WTA

11 апреля 2022 10:55
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Новости Беларуси. Представлены обновленные теннисные рейтинги. Арина Соболенко, несмотря на неудачное выступление на турнире в Чарльстоне, свою позицию смогла улучшить. Белоруска в мировой классификации занимает четвертое место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко вышла на четвертое место обновлённого рейтинга WTA-1

Виктория Азаренко, напротив, сделала один шаг назад. Отныне она – 18-я ракетка планеты. Александра Саснович осталась при своих и идет 51-й. Вне конкуренции – представительница Польши Ига Свентек.

Теннис. Соболенко вышла на четвертое место обновлённого рейтинга WTA-4

Что касается мужчин, то лучшим из наших остается Илья Ивашко. Он в генеральной классификации занимает 44-ю позицию. Незначительно сдал и Егор Герасимов. Он – 157-й. Лидирует серб Новак Джокович.

# Теннис # Арина Соболенко # Александра Саснович # Новак Джокович # Ига Свентек # Илья Ивашко # Егор Герасимов # Фотофакт

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