Новый рекорд. В Бресте прошёл чемпионат Беларуси по плаванию

Новости Беларуси. На чемпионате Беларуси по плаванию, который завершился в Бресте, Алина Змушко установила новый рекорд страны на полтиннике брасом, причем девушка побила саму себя, улучшив прежнее достижение на 0,18 секунды, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Теперь ориентир для всех 30,43 секунды. Юниоры также с рекордом. В мужской эстафете 4 по 100 вольным стилем ребята превзошли достижение 2018 года на 0,1 и 0,81 секунды. Отличились Александр Фролов, Сергей Столярчук, Иван Буевич и Влад Макаревич.

Женский футбол. Наши девчата пытаются попасть на чемпионат мира, но пока им это как-то плохо удается. В квалификации у белорусок второй проигрыш. Пока в группе они четвертые, отставание от чешской сборной всего очко, но напрямую выходят лишь лидеры квинтетов. У вторых есть шансы, остальные – за чертой счастья.