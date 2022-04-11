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Второй раз за сезон. Гандболисты СКА обыграли «Мешков Брест»

11 апреля 2022 10:44
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Новости Беларуси. СКА обыграл «Мешков Брест» в центральном матче чемпионата Беларуси по гандболу. Причем «армейцы» это сделали во второй раз в сезоне. Но впервые так уверенно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй раз за сезон. Гандболисты СКА обыграли «Мешков Брест»-1

Любопытно, что после первой половины минчане отставали на три мяча – 16:19. Однако за второй тайм сумели не только ликвидировать разницу, но и оформить комфортное преимущество. Итоговый счет – 37:30. Таким образом, СКА нагнал «мешковцев» в турнирной таблице. Правда, у брестчан один матч в запасе.

Второй раз за сезон. Гандболисты СКА обыграли «Мешков Брест»-4

Иван Мороз, игрок ГК «СКА-Минск»:
Ощущение приятное, все-таки мы победили. «Брест» – это принципиальный соперник для СКА, и победа над ним – это всегда бурные эмоции, которые остаются в памяти надолго, плюс мы еще остались в гонке за чемпионство.

# Гандбол # Иван Мороз # Фотофакт

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