Второй раз за сезон. Гандболисты СКА обыграли «Мешков Брест»

Новости Беларуси. СКА обыграл «Мешков Брест» в центральном матче чемпионата Беларуси по гандболу. Причем «армейцы» это сделали во второй раз в сезоне. Но впервые так уверенно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Любопытно, что после первой половины минчане отставали на три мяча – 16:19. Однако за второй тайм сумели не только ликвидировать разницу, но и оформить комфортное преимущество. Итоговый счет – 37:30. Таким образом, СКА нагнал «мешковцев» в турнирной таблице. Правда, у брестчан один матч в запасе.