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Футбол. «Шахтёр» сыграл вничью с «Ислочью» в третьем туре чемпионата Беларуси

11 апреля 2022 10:47
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу. Действующий обладатель золота солигорский «Шахтер» никак не может нащупать победную тропу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Шахтёр» сыграл вничью с «Ислочью» в третьем туре чемпионата Беларуси-1

В очередном противостоянии «горняки» расписали ничью с «Ислочью». Счет был открыт на 15-й минуте. Отличился Дарбо. Однако 1:0 на табло продержались недолго. Спустя полчаса забил Никифоренко. Обе дружины впоследствии имели шансы на то, чтобы уйти вперед, но результативных действий зрители больше не дождались. В итоге ничья – 1:1. А вот БАТЭ свой поединок забрал уверенно.

Футбол. «Шахтёр» сыграл вничью с «Ислочью» в третьем туре чемпионата Беларуси-4

Точка в туре будет поставлена сегодня, 11 апреля.

# Футбол Беларуси # Олег Никифоренко # Фотофакт

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