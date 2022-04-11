Футбол. «Шахтёр» сыграл вничью с «Ислочью» в третьем туре чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в третьем туре чемпионата Беларуси по футболу. Действующий обладатель золота солигорский «Шахтер» никак не может нащупать победную тропу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В очередном противостоянии «горняки» расписали ничью с «Ислочью». Счет был открыт на 15-й минуте. Отличился Дарбо. Однако 1:0 на табло продержались недолго. Спустя полчаса забил Никифоренко. Обе дружины впоследствии имели шансы на то, чтобы уйти вперед, но результативных действий зрители больше не дождались. В итоге ничья – 1:1. А вот БАТЭ свой поединок забрал уверенно.