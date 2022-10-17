Теннис. Соболенко поднялась на одну позицию, Саснович покинула топ-30

Александра Саснович выпала из тридцатки сильнейших и расположилась на 32-й позиции. Еще больше потеряла Виктория Азаренко. С этого дня она только 37-я. А вне конкуренции по-прежнему Ига Швентек. Что касается мужского рейтинга, то Илья Ивашко остался при своих, на 70-м месте. На этой неделе девушки попробуют силы в Гвадалахаре, а Ивашко выступит на турнире в Стокгольме.