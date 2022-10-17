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Теннис. Соболенко поднялась на одну позицию, Саснович покинула топ-30

17 октября 2022 10:23
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Международные теннисные федерации представили обновленные рейтинги. Лидер женской сборной Беларуси Арина Соболенко поднялась на одну позицию. Отныне она – 4-я ракетка планеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Соболенко поднялась на одну позицию, Саснович покинула топ-30-1

Александра Саснович выпала из тридцатки сильнейших и расположилась на 32-й позиции. Еще больше потеряла Виктория Азаренко. С этого дня она только 37-я. А вне конкуренции по-прежнему Ига Швентек. Что касается мужского рейтинга, то Илья Ивашко остался при своих, на 70-м месте. На этой неделе девушки попробуют силы в Гвадалахаре, а Ивашко выступит на турнире в Стокгольме.

# Теннис # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Ига Швёнтек # Александра Саснович # Илья Ивашко # Фотофакт

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