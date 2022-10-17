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Анна Терех завоевала золото чемпионата России по велоспорту на треке

17 октября 2022 10:21
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Новости Беларуси. Белорусские гонщики продолжают заезжать на пьедестал открытого чемпионата России по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Терех завоевала золото чемпионата России по велоспорту на треке-1

Вновь блеснула быстрыми секундами Анна Терех. Она не знала равных в скретче, а в гонке на выбывание стала вице-чемпионкой. Также по серебру в разных дисциплинах завоевали Артем Королек и Алина Короткина. 17 октября будут разыграны награды в кейрине и мэдисоне. На данный момент в копилке белорусов 10 медалей.

# Велоспорт # Анна Терех # Артем Королек # Алина Короткина # Фотофакт

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