Анна Терех завоевала золото чемпионата России по велоспорту на треке

Вновь блеснула быстрыми секундами Анна Терех. Она не знала равных в скретче, а в гонке на выбывание стала вице-чемпионкой. Также по серебру в разных дисциплинах завоевали Артем Королек и Алина Короткина. 17 октября будут разыграны награды в кейрине и мэдисоне. На данный момент в копилке белорусов 10 медалей.