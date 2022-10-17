«Островец» взял бронзу Лиги дружбы по баскетболу 3х3

Новости Беларуси. Удачно погостили в России представители баскетбола 3х3. Наша команда «Островец» взяла бронзу Лиги дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Единственную осечку парни допустили в полуфинале, проиграв будущим победителям. В остальных противостояниях отечественные спортсмены были значительно сильнее оппонентов. Медалистами стали Вацлав Бугаев, Юрий Игнатьев, Кирилл Володькин и Роман Верабей.