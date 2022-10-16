«Дальность полёта пули – 50 метров». В чём уникальность новой белорусской пневматической винтовки?

Новости Беларуси. Минск принял конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта», который был приурочен к 85-летию Университета физической культуры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На одном из самых популярных стендов выставки – пневматическая винтовка. Ее презентовала Белорусская федерация биатлона. Винтовка представлена в единственном экземпляре. Сейчас она проходит сертификацию, а к новому году планируют выпустить первую партию. Винтовка предназначена для юношеских стартов. Перед разработчиками стояло несколько задач, среди них основные: качество, безопасность и рентабельность.

Иван Пестерев, представитель Белорусской федерации биатлона:

Расстояние в 10 метров, в любом удобном месте – специального разрешения на эту винтовку не надо. Любая детско-юношеская спортивная школа будет иметь возможность готовить детей в любых условиях, удобных для нее. Дальность полета пули – 50 метров. Расчетная стоимость винтовки в районе трех-четырех тысяч рублей в зависимости от комплектации. Пневматику для биатлона будут производить в Смолевичах.

Иван Пестерев:

Стоимость любого патрона малокалиберного в сравнении с пулькой, которую мы будем использовать в стрельбе из этого оружия, отличается в 10 раз.

В центре внимания посетителей выставки – инновационные достижения в сфере спортивной индустрии. Представлены товары исключительно белорусского производства. Многие экспонаты призваны способствовать импортозамещению. У каждого посетителя выставки – свои предпочтения.

Сергей Репкин, ректор БГУФК:

Скажу откровенно. Мне интересны лыжероллеры, потому что в прошлом году я достаточно хорошо освоил коньковый ход, в этом году пробовал уже кататься на лыжероллерах разной модификации. Если говорить про лыжероллеры, то белорусское производство – 100 % локализация наша. На выставке помимо оборудования, инвентаря и экипировки, были представлены новинки в сфере технологий, фармакологии и спортивного питания.

Олег Матыцин, министр спорта России:

Санкции, которые, к сожалению, несправедливо были по отношению к Беларуси и России были предприняты, они дали возможность оценить наши ресурсы и еще раз понять, какой большой потенциал у наших стран. Мы подписали контракт по сотрудничеству по спорту, активно взаимодействуем с министерством. И сегодняшняя выставка – это такое значительное подведение итогов определенного этапа сотрудничества, взгляд в будущее, потому что серьезные аспекты нашей работы здесь представлены. Это и медицина, и технологии, это разработка новых подходов к подготовке спортсменов, это проблема развития массового спорта.

В работе научного конгресса, в рамках которого прошла выставка, приняли участие представители 10 стран. Программа была разнообразной и содержательной: дискуссионные площадки, мастер-классы, презентации, круглые столы и другие активности. Помимо известных спикеров и авторитетных специалистов, проявляли недюжинный интерес к мероприятиям и студенты университета.

Сергей Репкин:

Для студентов это хорошая практика, потому что у нас есть институт туризма, который задействован всегда. И наши будущие тренеры, они здесь тоже сопровождают делегации, помогают в организации, в том числе им познавательно увидеть, пощупать, потрогать возможности, которые есть в индустрии спорта.