Теннис. Саснович поквиталась за Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Новости Беларуси. В Минске прошла совместная коллегия министерств спорта Беларуси и России, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошла совместная коллегия министерств спорта Беларуси и России, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Говорили о запретах. Сейчас главная задача, что называется, не потерять форму. Чтобы когда все закончится и права будут восстановлены, быть конкурентоспособными. Главы ведомств договорились, что белорусы и россияне друг друга в беде не оставят.
Белорусским атлетам не стоит переживать по поводу отмены международных стартов. Подробнее здесь.
А вот и первые конкретные решения: если об участии в чемпионате России нашей биатлонной сборной было объявлено давно, то поездка на аналогичный старт отечественных лыжников или победа нашего биатлониста Романа Елетнова на лыжном марафоне под названием «Праздник Севера» в Мурманске стали приятным сюрпризом.
Белорусской футбольной сборной путь на европейской арене открыт. Официальные матчи у нас впереди. Готовиться к ним лучше всего в спаррингах. Что и делают Георгий Кондратьев и его подопечные. И весьма успешно. Мы не просто победили. Мы не пропустили. Счет на табло – 3:0. Забивали Артем Быков, Андрей Соловей и Валерий Громыко.
Каково это – проиграть аутсайдеру, узнала и наша Арина Соболенко. Первая сеяная и пятая на планете приехала в Майами на «тысячник» с надеждами, а уехала с опущенными руками. Барьер нарисовался сразу. А это, между прочим, всего-то второй круг. Румынской крепостью предстала Ирина-Камелия Бегу (70-я в мировом рейтинге). Благо, другие белоруски оставили вполне приятное впечатление. Виктория Азаренко стартовала с победы. А Александра Саснович поквиталась с Бегу за соотечественницу (7:5, 6:7, 6:4) и вышла в 1/8 финала.