Теннис. Саснович поквиталась за Соболенко и вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Новости Беларуси. В Минске прошла совместная коллегия министерств спорта Беларуси и России, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Говорили о запретах. Сейчас главная задача, что называется, не потерять форму. Чтобы когда все закончится и права будут восстановлены, быть конкурентоспособными. Главы ведомств договорились, что белорусы и россияне друг друга в беде не оставят.

Белорусским атлетам не стоит переживать по поводу отмены международных стартов. Подробнее здесь.

А вот и первые конкретные решения: если об участии в чемпионате России нашей биатлонной сборной было объявлено давно, то поездка на аналогичный старт отечественных лыжников или победа нашего биатлониста Романа Елетнова на лыжном марафоне под названием «Праздник Севера» в Мурманске стали приятным сюрпризом.