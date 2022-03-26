«Разработана система мероприятий». Белорусским атлетам не стоит переживать по поводу отмены международных стартов

Обсуждалось, как именно страны будут взаимодействовать в условиях тотального бана. Главы ведомств еще раз подчеркнули, что атлеты не нарушили ни один пункт Олимпийской хартии. Однако международные федерации пошли на поводу у МОК и исключили белорусов и россиян практически из всех турниров. Тем не менее без соревновательной практики они не останутся. Сейчас ведется ежедневная кропотливая работа по организации совместных стартов. Базы есть, опыт также имеется. Остается согласовать некоторые детали. Ну и, конечно, поддерживать себя в форме. Чтобы после отмены запретов по-прежнему оставаться конкурентоспособными на мировом спортивном подиуме.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

У нас хорошие перспективы, даже больше скажу: во многих видах спорта мы сегодня видим, что наши соревнования по уровню выше международных соревнований такого же уровня, которые сегодня будут параллельно проходить без представителей Республики Беларусь и Российской Федерации. И уже сегодня спортсмены многих стран изъявляют желание участвовать в этих соревнованиях. Не для широкого круга, но я скажу так: думаю, мы сможем провести очень достойно эти соревнования. Мы, скорее всего, в легкой атлетике будем проводить свои, может быть, с другими странами эти мероприятия прорабатывать, а в других видах спорта, практически во всех, решения уже приняты. У нас разработана система мероприятий в первую очередь, чтобы не пострадали ни спортсмены, ни тренеры ни в моральном, ни в материальном плане. Практика у нас будет продолжаться, соревнования у нас будут проходить.