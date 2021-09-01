Теннис. Илья Ивашко победил в первом круге US Open

Новости Беларуси. Илья Ивашко с победой стартовал в первом круге основной сетки одиночного разряда на Открытом чемпионате США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус (53-й номер мирового рейтинга) в трехсетовой дуэли выбил из борьбы хозяина кортов Тенниса Сандгрена (91-я позиция в табеле о рангах) – 7:6, 6:3, 6:4. Теперь в соперниках у Ивашко значится Вашек Поспишил, Канада, 58-я позиция АТР.

К сожалению, зачехлил ракетку второй белорус Егор Герасимов, он не смог переломить ход поединка и уступил 13-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу – 3:6, 4:6, 3:6.