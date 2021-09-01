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Теннис. Илья Ивашко победил в первом круге US Open

01 сентября 2021 15:14
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Новости Беларуси. Илья Ивашко с победой стартовал в первом круге основной сетки одиночного разряда на Открытом чемпионате США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Илья Ивашко победил в первом круге US Open-1

Белорус (53-й номер мирового рейтинга) в трехсетовой дуэли выбил из борьбы хозяина кортов Тенниса Сандгрена (91-я позиция в табеле о рангах) – 7:6, 6:3, 6:4. Теперь в соперниках у Ивашко значится Вашек Поспишил, Канада, 58-я позиция АТР.

Теннис. Илья Ивашко победил в первом круге US Open-4

К сожалению, зачехлил ракетку второй белорус Егор Герасимов, он не смог переломить ход поединка и уступил 13-й ракетке мира поляку Хуберту Хуркачу – 3:6, 4:6, 3:6.

Теннис. Илья Ивашко победил в первом круге US Open-7

1 сентября наши девушки выступят во втором круге US Open. Арина Соболенко встретится со словенкой Тамарой Зиданшек, Виктория Азаренко сыграет против Жасмин Паолини из Италии. Напомним, после первого круга турнир женского одиночного разряда покинула корты US Open наша Александра Саснович, она на старте уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

# Теннис # Илья Ивашко # Вашек Поспишил # Жасмин Паолини # Теннис Сандгрен # Хуберт Хуркач # Елена Рыбакина # Тамарой Зиданшек # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

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