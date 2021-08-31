«Мы просто счастливы». Первый в регионе зал для индор-хоккея открыли в Гродно

Новости Беларуси. Первый в области зал для индор-хоккея открыли 31 августа в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый в области зал для индор-хоккея открыли 31 августа в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разместилась современная площадка в Гродненском колледже экономики и управления Белкоопсоюза. В спортивный зал приобрели специальное покрытие для занятия хоккеем с мячом. Ожидается, что по уровню оснащения это будет один из лучших залов в стране.
Владимир Караник на открытии зала для индор-хоккея в Гродно: «Наличие этой базы позволит создать более комфортные условия»
Тренироваться здесь будут женская и мужская команды по индор-хоккею, которые представляют область на соревнованиях и чемпионатах разного уровня.
Светлана Богушевич, капитан команды по хоккею на траве «Ритм»:
Мы просто счастливы, потому что этот зал для нас долгожданный. Мы каждый год ездили в Озерный, за 30 километров тренировались. Для детей это была вообще огромная проблема, потому что они себе этого позволить не могли. Поэтому сейчас будем работать тут, в городе, что очень круто.
Валерий Иванов, управляющий делами Президента, председатель наблюдательного совета Белорусской федерации хоккея на траве:
Открытие этого зала здесь, в колледже, это еще одна большая возможность для того, чтобы гродненские ребята, которые и учатся в этом колледже, и проживают в Гродно, имели большую возможность для занятий этим видом спорта.