«Мы просто счастливы». Первый в регионе зал для индор-хоккея открыли в Гродно

Новости Беларуси. Первый в области зал для индор-хоккея открыли 31 августа в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разместилась современная площадка в Гродненском колледже экономики и управления Белкоопсоюза. В спортивный зал приобрели специальное покрытие для занятия хоккеем с мячом. Ожидается, что по уровню оснащения это будет один из лучших залов в стране.

Владимир Караник на открытии зала для индор-хоккея в Гродно: «Наличие этой базы позволит создать более комфортные условия»

Тренироваться здесь будут женская и мужская команды по индор-хоккею, которые представляют область на соревнованиях и чемпионатах разного уровня.