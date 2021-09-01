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У Беларуси на Паралимпиаде в Токио пять золотых медалей. Что ждёт участников в 8-й день Игр?

01 сентября 2021 09:08
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Новости Беларуси. На токийской Паралимпиаде в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая. У нее 64 золотых медали. Беларусь занимает 18-е место. У нас 5 наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У Беларуси на Паралимпиаде в Токио пять золотых медалей. Что ждёт участников в 8-й день Игр?-1

В 8-й соревновательный день наши ребята могут значительно приумножить свою медальную копилку. В финале на дистанции 100 метров брассом выступят 5-кратный чемпион Токио Игорь Бокий и чемпион Рио Владимир Изотов. На этой же дистанции у женщин прошла в главные старты и Анастасия Зудилова. Серебряный призер Токио Егор Щелканов поспорит за медали на двухсотке комплексом.

В легкоатлетическом секторе наш Владислав Гриб представит страну в финале метания булавы. Напомним, главные Игры четырехлетия в Токио завершатся 5 сентября.

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Владимир Изотов # Анастасия Зудилова # Егор Щелканов # Фотофакт

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