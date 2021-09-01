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Восьмой день Токио. Щелканов занял четвёртое место, Зудилова – пятая

01 сентября 2021 12:36
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Новости Беларуси. На токийской Паралимпиаде в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая. У нее 64 золотых медали. Беларусь занимает 18-е место. У нас пять наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восьмой день Токио. Щелканов занял четвёртое место, Зудилова – пятая-1

1 сентября наши ребята могли приумножить свою медальную копилку. Белорусские пловцы значились в четырех категориях. Однако в финале на дистанции 100 метров брассом 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий занял пятую позицию, в шаге от пьедестала остановился и серебряный призер Токио Егор Щелканов на двухсотке комплексом.

Анастасия Зудилова финишировала с пятым результатом. Теперь все надежды связаны с метателем булавы Владиславом Грибом и Владимиром Изотовым, он выступит в дисциплине 100 метров брасом.

# Паралимпийские игры # Егор Щелканов # Игорь Бокий # Анастасия Зудилова # Владислав Гриб # Владимир Изотов # Фотофакт

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