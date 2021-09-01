Восьмой день Токио. Щелканов занял четвёртое место, Зудилова – пятая

Новости Беларуси. На токийской Паралимпиаде в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая. У нее 64 золотых медали. Беларусь занимает 18-е место. У нас пять наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 сентября наши ребята могли приумножить свою медальную копилку. Белорусские пловцы значились в четырех категориях. Однако в финале на дистанции 100 метров брассом 16-кратный чемпион Паралимпийских игр Игорь Бокий занял пятую позицию, в шаге от пьедестала остановился и серебряный призер Токио Егор Щелканов на двухсотке комплексом.

Анастасия Зудилова финишировала с пятым результатом. Теперь все надежды связаны с метателем булавы Владиславом Грибом и Владимиром Изотовым, он выступит в дисциплине 100 метров брасом.