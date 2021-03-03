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Теннис. Герасимов уступил Циципасу, а Саснович обыграла Бушар

03 марта 2021 21:12
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Новости Беларуси. 3 марта на международных теннисных турнирах свои матчи провели две представительницы Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Еще два поединка с нашим участием состоялись 2 марта.

Теннис. Герасимов уступил Циципасу, а Саснович обыграла Бушар-1

Егор Герасимов не смог преодолеть первый раунд соревнований в Роттердаме. Правда, и соперник был более чем серьезный – шестая ракетка мира Стефанос Циципас. Белорус смог навязать греку достойную борьбу, но все же уступил – 6:7, 5:7.

Теннис. Герасимов уступил Циципасу, а Саснович обыграла Бушар-4

А вот Александра Саснович на турнире в Лионе стартовала успешно. В матче первого круга белоруска обыграла канадку Эжени Бушар – 7:6, 6:2. Соперницей Саснович в 1/8 станет француженка Ализе Корне. 

Теннис. Герасимов уступил Циципасу, а Саснович обыграла Бушар-7

3 марта свой путь на турнире в Лионе начала и Вера Лапко. Правда, и тут же закончила – в поединке стартового раунда белоруска не совладала со спортсменкой из Швейцарии Викторией Голубич – 7:5, 4:6, 3:6.

Теннис. Герасимов уступил Циципасу, а Саснович обыграла Бушар-10

Что касается Виктории Азаренко, то вторая ракетка Беларуси на турнире в Дохе 3 марта играла матч уже второго круга. Этот барьер белоруска уверенно преодолела, обыграв немку Лауру Зигемунд – 6:4, 6:2. На стадии четвертьфинала Азаренко скрестит ракетки с первой сеяной турнира – украинкой Элиной Свитолиной. 

# Теннис # Егор Герасимов # Стефанос Циципас # Александра Саснович # Эжени Бушар # Ализе Корне # Вера Лапко # Виктория Голубич # Виктория Азаренко # Лаура Зигемунд # Элина Свитолина # Фотофакт

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