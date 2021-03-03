Теннис. Герасимов уступил Циципасу, а Саснович обыграла Бушар

Новости Беларуси. 3 марта на международных теннисных турнирах свои матчи провели две представительницы Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Еще два поединка с нашим участием состоялись 2 марта.

Егор Герасимов не смог преодолеть первый раунд соревнований в Роттердаме. Правда, и соперник был более чем серьезный – шестая ракетка мира Стефанос Циципас. Белорус смог навязать греку достойную борьбу, но все же уступил – 6:7, 5:7.

А вот Александра Саснович на турнире в Лионе стартовала успешно. В матче первого круга белоруска обыграла канадку Эжени Бушар – 7:6, 6:2. Соперницей Саснович в 1/8 станет француженка Ализе Корне.

3 марта свой путь на турнире в Лионе начала и Вера Лапко. Правда, и тут же закончила – в поединке стартового раунда белоруска не совладала со спортсменкой из Швейцарии Викторией Голубич – 7:5, 4:6, 3:6.