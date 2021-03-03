«Хоккей – это моя жизнь». В Минске стартовал финальный этап «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. В Минске 3 марта стартовал финальный этап республиканских соревнований на призы Президента «Золотая шайба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На пути к финалу ребята прошли серьезный отбор: сначала хоккеисты-любители определяли лучших на городских и районных этапах, затем – на областных соревнованиях и турнире в Минске. Из 91 команды, а это 1267 игроков, в финал пробились лишь восемь и около 120 юных спортсменов.

Сегодня хоккейный турнир «Золотая шайба» для них – это не только увлекательные соревнования и интересный опыт, но и реальный шанс заявить о себе. Приветствие участникам и гостям хоккейных поединков направил Президент, пожелав только честной борьбы. Завершился первый соревновательный день. Его результаты расскажет Екатерина Лихошапко.

«На старт, друзья! «Золотая шайба» зовет!» – именно с этих слов в газете «Пионерская правда» в 1964 году началась большая история одного из старейших хоккейных турниров. Правда, с распадом СССР соревнования тоже были поставлены на паузу, но лишь для того, чтобы вновь возродиться уже в суверенной Беларуси и с 1997 года стать традиционным турниром.

3 марта. Среда. Малая арена спортивного комплекса «Чижовка-Арена». Именно здесь в эти дни проходит финал уже 24-х республиканских соревнований. Из 91 команды, а это более чем тысяча человек, в финал пробились восемь лучших – по одной из каждой области и две из Минска.

Никита, игрок хоккейной команды «Торнадо»:

Хоккей – это моя жизнь. Я в 5 лет встал на коньки. Если тренер какой-то хорошей команды тебя заметит, то может к себе забрать. А потом уже экстралига и КХЛ.

Несмотря на возраст мальчишек – 14-15 лет, – на льду недетская пылкость и азарт. Оно и объяснимо: турнир 2020-го из-за эпидемиологической ситуации выдался скомканным, поэтому за год ребята явно соскучились по хоккею и рвутся на лед. Особенно это было заметно по действующему чемпиону предыдущих соревнований – команде Заводского района столицы – «Торнадо». В своем дебютном матче финала они не оставили шансов оппоненту – «Принеманским ястребам» – 7:2.

Иван Ночевной, главный тренер хоккейной команды «Торнадо»:

У нас много ребят в команде, которые числятся в школах, которые по каким-то причинам не проходят в состав, они играют здесь, получают игровую практику. И благодаря этому они чувствуют уверенность в себе и дальше продолжают заниматься хоккеем. «Золотая шайба» – это праздник для детей. Они его ждут очень, хотят играть и выигрывать. Для них это и дорога в спорт, и дорога в жизнь. Спонсирует одарённых детей. Как Президентский спортивный клуб помогает развивать олимпийское движение в Беларуси?

Тема детского спорта не раз поднималась на уровне главы государства. Эти вопросы в том числе обсуждали и на недавнем олимпийском собрании в НОК.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

Скорее всего, это школа жизни. Все детские соревнования любительского характера – это школа жизни, и мы их таким образом и пропагандируем. Соревнования закаляют, формируют правильное мировоззрение. Самые лучшие спортивные объекты, которые находятся в подчинении Министерства спорта и туризма, в обязательном порядке в первую очередь отдаются детям. А если это дети-любители, то, соответственно, самые лучшие кадры Министерства спорта, Министерства образования, федераций отдаются на проведение этих соревнований. На сегодня главная судейская коллегия, которая проводит эти соревнования, – это судьи высшей национальной категории, которые обслуживают матчи экстралиги, матчи высшей лиги.