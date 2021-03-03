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На турнире в Дохе Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал

03 марта 2021 21:09
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Новости Беларуси. Во Франции и Катаре продолжаются очередные турниры женской теннисной ассоциации. 3 марта на кортах Лиона и Дохи не обошлось без белорусского участия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На турнире в Дохе Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал -1

К сожалению, для нашей Веры Лапко соревнования в Лионе закончились, едва начавшись. Белоруска выбыла в первом же раунде, в трех сетах уступив спортсменке из Швейцарии Виктории Голубич.

На турнире в Дохе Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал -4

А вот на турнире в столице Катара шествие по сетке продолжает Виктория Азаренко. В матче второго круга наша соотечественница оставила не у дел немку Лауру Зигемунд. В первой партии игра шла на равных, обе спортсменки не раз проигрывали собственную подачу, но решающие розыгрыши в концовке лучше удались белоруске.

На турнире в Дохе Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал -7

Вторая партия складывалась куда проще. Азаренко имела шанс закрыть ее даже всухую, но пару геймов Зигемунд все же оставила за собой. Тем не менее победа белоруски – 6:4, 6:2, в четвертьфинале Виктория сразится с украинкой Элиной Свитолиной.

# Теннис # Вера Лапко # Виктория Голубич # Виктория Азаренко # Лаура Зигемунд # Элина Свитолина # Фотофакт

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