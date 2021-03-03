На турнире в Дохе Виктория Азаренко прошла в четвертьфинал

Новости Беларуси. Во Франции и Катаре продолжаются очередные турниры женской теннисной ассоциации. 3 марта на кортах Лиона и Дохи не обошлось без белорусского участия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, для нашей Веры Лапко соревнования в Лионе закончились, едва начавшись. Белоруска выбыла в первом же раунде, в трех сетах уступив спортсменке из Швейцарии Виктории Голубич.

А вот на турнире в столице Катара шествие по сетке продолжает Виктория Азаренко. В матче второго круга наша соотечественница оставила не у дел немку Лауру Зигемунд. В первой партии игра шла на равных, обе спортсменки не раз проигрывали собственную подачу, но решающие розыгрыши в концовке лучше удались белоруске.