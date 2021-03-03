Плей-офф ЧБ по хоккею. «Юность» обыграла «Брест» в первом матче четвертьфинала

О том, сумели ли брестчане навязать достойную борьбу чемпиону страны, а также подробности других поединков четвертьфинальной стадии в нашем сюжете.

Что может быть лучше, чем серия, подогретая очень самоуверенным комментарием одного из функционеров клуба? Поводы следить за парой «Юность» – «Брест» дал директор южан Сергей Сушко, заявивший о том, что его парни пройдут дальше со счетом 4:2 по матчам.

Ответил ему Александр Белявский, заверив, что столичная команда все же поборется. Получилось ли у нее это в первой встрече? Более чем. Как бы бодро ни выглядели гости, команда сыграла максимально недисциплинированно.

Обилие удалений сильно сказалось на подопечных Ковалева, ведь они позволяли играть в большинстве коллективу, который является лучшим в лиге по этому показателю. «Юность» реализовала четыре из шести гандикапов в одного игрока.

В остальном брестчане продемонстрировали весьма неплохую игру. Отличился кипер гостей Горячевских, который, несмотря на счет, смотрелся в рамке максимально достойно, отразив массу бросков. Но даже такое выступление не остановило «Юность» – 4:0, минчане начинают серию с победы.

В других матчах «Химик» навязал борьбу «Шахтеру», но «горняки» все же были сильнее – 4:2. «Гомель» с таким же счетом дома одержал победу над «Неманом».

Единственным матчем, в котором командам не хватило основного времени, стал поединок в Молодечно между «Динамо» и «Металлургом»: на последней минуте 3-го периода жлобинчане сравняли счет и перевели игру в овертайм, где и вырвали победу – 3:2.